Cübbeli Ahmet saldırıya uğradı

Cübbeli Ahmet'in uğradığı saldırı resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından paylaşımının altına dakikalar içinde sayısız geçmiş olsun dileği ve kınama mesajı yazıldı.

Açıklamada saldırganın polis tarafından yakalandığı da söylendi.

Paşlaşımda "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.