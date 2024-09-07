Cübbeli Ahmet saldırıya uğradı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cübbeli Ahmet saldırıya uğradı

Halk arasında 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, gittiği bir sohbet çıkışında saldırıya uğradı.

Cübbeli Ahmet'in uğradığı saldırı resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından paylaşımının altına dakikalar içinde sayısız geçmiş olsun dileği ve kınama mesajı yazıldı.

Açıklamada saldırganın polis tarafından yakalandığı da söylendi.

Paşlaşımda "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

Son Haberler
Selimiye Losta Spor'dan iç transfer. Yusuf Kızılkula imzayı attı
Selimiye Losta Spor'dan iç transfer. Yusuf Kızılkula imzayı attı
Konya'da polis memurlarını yaralayan şüpheliler tutuklandı
Konya'da polis memurlarını yaralayan şüpheliler tutuklandı
Menteşe’de orman yangını: Gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale sürüyor
Menteşe’de orman yangını: Gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale sürüyor
Cübbeli Ahmet saldırıya uğradı
Cübbeli Ahmet saldırıya uğradı
Palandöken beyaz örtüye büründü
Palandöken beyaz örtüye büründü