Cübbeli Ahmet'ten kötü ezan isyanı: Uzun hava gibi okunmaz, haramdır

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cübbeli Ahmet'ten kötü ezan isyanı: Uzun hava gibi okunmaz, haramdır

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir canlı yayında imamların ezan okuyuşuna isyan etti. Ezanın uzun hava gibi okunmaması gerektiğini ifade etti.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV'de katıldığı Güncel Meseleler adlı canlı yayında ezanın okunuş şekliyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HARFLERİ BOZULACAK ŞEKİLDE OKUMAK CAİZ DEĞİL"

Bir izleyiciden gelen "ezan" sorusunu yanıtlayan Ünlü, "Harfleri, kelimeleri bozulacak şekilde okumayı İslam caiz görmez. Bazı müezzinlerin ezanın hangi bölümünü okuduğunu anlamıyorum, o kadar uzatıyorlar ki. Bunlar haram ya" ifadelerini kullandı.

"EZAN ŞARKI MAKAMINDA OKUNMAZ"

Aynı izleyici, "Çoğu müezzin makam bilmiyor, ezanı şarkı makamında okumak caiz mi?" sorusunu yöneltti. Bu soruya da yanıt veren Ünlü, harflerin ve kelimelerin doğru okunmasının önemine vurgu yaparak, yanlış okunan ezanın caiz olmadığını belirtti.

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