Cübbeli Ahmet'ten sahte diploma fetvası!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cübbeli Ahmet'ten sahte diploma fetvası!

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'yi sarsan sahte diploma skandalına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sahte diploma skandalı Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Bakan Tunç, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımla, 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ve 199 şüpheli hakkında da kamu davası açıldığını açıklamıştı.

Olayla ilgili bir açıklamada Cübbeli Ahmet'ten geldi.

Sahte diploma skandalında flaş gelişme!Sahte diploma skandalında flaş gelişme!

"İşte sistemin geldiği durum vahîm hâl almış." diyen Cübbeli şu ifadeleri kullandı:

Adamların konuşmalarına ve paylaşımlarına baktığımda: "Bunlar diplomayı bakkaldan mı almış?" diye düşünmeden edemiyordum, meğer bir çoğunun diploması sahteymiş. İşte sistemin geldiği durum vahîm hâl almış. Allâh-u Teâlâ, sahte doktorlardan, sahte doçentlerden, sahte profesörlerden muhâfaza ettiği gibi, medreselerden hak etmeden sahte icâzet alan mollaların ve şeyh olmayanlardan şeyhlik kabûl eden müteşeyyihlerin şerrinden de ümmeti muhâfaza eylesin. Âmîn!

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