Çubuk sokmayın felç yapıyor

Kulaklarımız aslında sanıldığından daha fazla hassastır. Bir çoğumuzun yaptığı çubukla kulak karıştırmak felce bile yol açabiliyor.

Kulak kiri için kulak çubuğu pek çoğumuzun kullandığı bir aparat. Ancak yanlış kullanımı çok zararlı. Uzmanlar kulak çubuğunun yüz felcine sebep olduğu konusunda uyarıyor.

Kulak pisliği işitme kaybına neden oluyor. Bakımsız görünmekte cabası. Uzmanlar bilinçsizce kullanılan kulak çubuğunun riskli olduğunu söylüyor.



KULAĞIN NERESİ TEMİZLENMELİ?

Pamuklu çubuklar kiri daha çok içeri gönderiyor. Böyle olunca kulaklara daha çok zarar veriyor. BU nedenle kulağın sadece dış tarafı temizlenmelidir...

ZEYTİNYAĞI İLE TEMİZLİK DOĞRU MU?

Mevcut en doğal temizlik zeytinyağı ile mümkün. Kulak tıkanıklığına birebir iyi gelebiliyor. Yağı uygularken kulak kanalından düzgün şekilde akmasını sağlamak için başın yan tarafa eğik tutulması gerekiyor.

SAĞIRLIK VE YÜZ FELCİ RİSKİ ARTIYOR

KBB uzmanlarına göre kulak çubuğu kullanmak kulak zarının bile yırtılmasına neden olduğunu söylüyor. Bu nedenle de sağırlık meydana geliyor. Hatta yüz felci bile ortaya çıkabiliyor...