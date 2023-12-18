Çubuk sokmayın felç yapıyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Celil Kurşun
Çubuk sokmayın felç yapıyor
Kulağa o eziyeti yapmak felç edebiliyor. İşte ayrıntılar...

Kulaklarımız aslında sanıldığından daha fazla hassastır. Bir çoğumuzun yaptığı çubukla kulak karıştırmak felce bile yol açabiliyor.

Kulak kiri için kulak çubuğu pek çoğumuzun kullandığı bir aparat. Ancak yanlış kullanımı çok zararlı. Uzmanlar kulak çubuğunun yüz felcine sebep olduğu konusunda uyarıyor.

Kulak pisliği işitme kaybına neden oluyor. Bakımsız görünmekte cabası. Uzmanlar bilinçsizce kullanılan kulak çubuğunun riskli olduğunu söylüyor.

KULAĞIN NERESİ TEMİZLENMELİ?

Pamuklu çubuklar kiri daha çok içeri gönderiyor. Böyle olunca kulaklara daha çok zarar veriyor. BU nedenle kulağın sadece dış tarafı temizlenmelidir...

ZEYTİNYAĞI İLE TEMİZLİK DOĞRU MU?

Mevcut en doğal temizlik zeytinyağı ile mümkün. Kulak tıkanıklığına birebir iyi gelebiliyor. Yağı uygularken kulak kanalından düzgün şekilde akmasını sağlamak için başın yan tarafa eğik tutulması gerekiyor.

SAĞIRLIK VE YÜZ FELCİ RİSKİ ARTIYOR

KBB uzmanlarına göre kulak çubuğu kullanmak kulak zarının bile yırtılmasına neden olduğunu söylüyor. Bu nedenle de sağırlık meydana geliyor. Hatta yüz felci bile ortaya çıkabiliyor...

İlgili Haberler
Çaydan tiryakilerini üzecek haber geldi
Eczacılardan Bakan Koca hakkında şok iddia
Son Haberler
İsmail Kartal'ın stoper kararı belli oldu Spor
İsmail Kartal'ın stoper kararı belli oldu
Babasının aracını izinsiz aldı, faciaya sebep oldu Gündem
Babasının aracını izinsiz aldı, faciaya sebep oldu
Olimpiyata katılacak Türk tekvandocular belli oldu Spor
Olimpiyata katılacak Türk tekvandocular belli oldu
Mardin'de bir vatandaştan Kürdistan bayrağına uçan tekmeli tepki Video
Mardin'de bir vatandaştan Kürdistan bayrağına uçan tekmeli tepki
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay soruşturmasında flaş gelişme Gündem
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay soruşturmasında flaş gelişme
MSB açıkladı! Sınırda 46 kişi yakalandı Gündem
MSB açıkladı! Sınırda 46 kişi yakalandı
Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Antrenmanda yer almadı Spor
Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Antrenmanda yer almadı