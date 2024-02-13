Çukurova Belediye Başkanı CHP’den istifa etti

CHP Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, aday gösterilmemesinin ardından CHP’den istifa etti.

CHP’de aday belirleme sürecinde istifalar devam ediyor. CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yeniden aday gösterilmemesinin ardından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Soner Çetin, “Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum. Ancak… Bu hikaye burada bitmez! Kamuoyuna saygıyla duyurulur…" ifadelerini kaydetti.

Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin içinde olduğunu iletti ve Çukurova Belediye Başkanlığı yaptığı yıllar boyunca herkese ve her kesime adil ve eşit hizmet götürmek için çabaladığını ifade etti.

Mevcut durumda, ömürlerini verdiği partilerinin gasp edilmeye çalışıldığını ifade eden Çetin, “Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük. Atatürk ilkeleri, cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların gözardı edildiği, tarafsız ve liyakate hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık.” açıklamasında bulundu.