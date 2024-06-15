Çukurova'da ilk kez ekilmişti hasadı başladı! Yüksek verim geldi

Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Ceyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iş birliğiyle yürütülen "Karagün Dostu Karabuğday" projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın desteğiyle Ceyhan ilçesinde hayata geçirildi. Proje kapsamında dört farklı mahallede üreticilere yönelik deneme ekimleri gerçekleştirildi.

ALTERNATİF BİR ÜRÜN

Mart ayının son haftasında ekilen karabuğday, yaklaşık 90 günlük bir yetişme sürecinin ardından Haziran ayının ikinci haftasında hasat edilmeye hazır hale geldi. Glutensiz un üretimiyle çölyak hastalarına daha ekonomik ve ulaşılabilir bir gıda alternatifi sunan karabuğday, aynı zamanda sulama gerektirmemesiyle dikkat çekiyor. Bu yönüyle bölgede Mart-Haziran döneminde yetiştirilebilecek alternatif bir ürün olarak öne çıkıyor.

TARLA GÜNÜ

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Ceyhan ilçesi Dağıstan Mahallesi'nde düzenlenen tarla gününde projeyi tanıttı. Kökçüoğlu, çeşitli ürünlerin ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla pek çok yenilik ve yayım projesi yürüttüklerini belirterek, “Bu kapsamda buğdaydan mısıra, soyadan arı otuna, pamuğa kadar birçok ürün için projeler hazırlayıp tanıtımlarını yaptık. Bu yıl da 'Karagün Dostu Karabuğday' yenilik ve yayım projesini hayata geçirdik. Karabuğday, çölyak hastalarına ucuz ve güvenilir bir besin kaynağı sunuyor. Glutensiz gıdaların yüksek fiyatları, alım gücü düşük çölyak hastaları için ciddi bir problem teşkil ediyor. Karabuğday, gluten duyarlılığı olan vatandaşlarımız için vazgeçilmez bir ürün” diye konuştu..

ÇUKUROVA'DA İLK KEZ EKİLDİ

Bu yıl Ceyhan ilçesinde dört farklı lokasyonda 5'er dekar alanda yapılan karabuğday ekimi, Çukurova bölgesinde bir ilk oldu. Kökçüoğlu, deneme sahalarında hiçbir sorun yaşanmadığını ve Türkiye ortalaması 120 kilogram olan verimin dekara 150 kilogram olarak beklendiğini ifade etti. Ayrıca, karabuğdayın buğdaya kıyasla yaklaşık iki kat daha yüksek fiyatla satıldığını belirterek, suya ihtiyaç duymayan bu tür ürünlerin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

MAKİNALI TARIMA UYGUN

Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Araştırmacı Dr. Ahmet Güneş, karabuğdayın makinalı tarıma uygun olduğunu, su, gübre ve zirai ilaç gerektirmediğini vurguladı. Programın devamında, 5 dekarlık karabuğday denemesi, normal buğday biçerdöveri ile hasat edilerek başarılı bir şekilde tamamlandı.