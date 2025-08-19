Çukur’un Timsah Celil’iydi! Meli Bendeli gelen yoruma sessiz kalmadı

Cinsiyet değiştirme sürecinde adını da değiştiren başarılı oyuncu artık Meli Bendeli olarak hayatına devam ediyor. Değişim sonrası oyunculuk yapamadığını söyleyen Bendeli, katıldığı bir gecede seks işçisi olduğunu söylemişti.

“KADIN OLMAK İSTEDİĞİM İÇİN MESLEĞİM ELİMDEN ALINMASAYDI”

Meli Bendeli açıklamasında "Keşke kadın olmak istediğim için mesleğim elimden alınmasaydı, keşke mesleğim elimden alındığı için seks işçiliği yapmak zorunda kalmasaydım da annem bana küsmeseydi. Keşke her şey bu kadar zor olmasaydı" ifadelerini kullanmıştı.

“ÇUKUR’DA ÇOK YAKIŞIKLIYDIN”

Değişimiyle dikkat çeken oyuncuya bir kişi "Kendine niye böyle yaptın ÇUKUR dizisinde çok yakışıklı adamdın" yazdı. Bu kişiye Bendeli takipçileri "Seni neden ilgilendiriyor" tepkisi gösterirken oyuncu da sessiz kalmadı.

Bendeli bu kişiye yanıt vererek "İşine yaramazdı ablacım sal beni beni beni" dedi.