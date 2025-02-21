Cuma mesajına yorum yağdı! Bahçeli’nin sağ kolundan merak uyandıran paylaşım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye en yakın isimlerin başında gelen Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in “imalarla dolu” Cuma mesajı gündem oldu. “Hakikat” konusunu odak alan mesaj hakkında pek çok kişi, “Acaba ne demek istiyor?” diye sorarken pek çok kişi de bunun MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yapılan spekülasyonlara yönelik olduğunu düşünüyor. İzzet Ulvi Yönter, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı ve anlamı merak konusu olan Cuma mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Matbaa icadından 400 sene sonra toplumsal kitleye ulaştı…Telefon derseniz 70 yıl, televizyon ise 25 yıl…İnternette süre biraz daha kısaldı, 7 yıl…Hakikat çizmeyi giyerken yalan kıtalar dolaşırmış…En azından iddia böyle! Fakat hakikatin haysiyet ve haykırışı geç de olsa yalan, hıyanet ve çarpıtmanın boğazına dolaşmasıyla müstakim doğuş fetih fecri gibi parlayacaktır… Ezeli ve ebedi hüküm özeti budur. Hakikat, hidayet ve hikmet üzere bir hayatı Tevfiki İlahi hepimize nasip ve müyesser etsin inşallah. Hayırlı cumalar…”

Yönter’in bu mesajına birbirinden ilginç yorumlar yapılırken Hasan Şimşek @hasansimsek003 adlı kullanıcının, “Bilge liderimiz ile bir selfi çekin hakikat için yıllar aylar günler beklemesin Türk milleti hayırlı cumalar…” şeklindeki paylaşımı dikkat çekti.

Baran Koç @barankoctr adlı kullanıcı ise İzzet Ulvi Yönter’in büyük merak uyandıran Cuma mesajını şöyle “tefsir” etti:

Bu mesaj, teknolojinin ve bilginin topluma yayılma hızının zaman içinde nasıl değiştiğini anlatan bir girişle başlıyor ve ardından hakikat ile yalan arasındaki mücadeleye dair derin bir değerlendirme sunuyor. Gelin, bu mesajı daha detaylı inceleyelim:

1. Hakikat ile Yalanın Mücadelesi Metinde geçen “Hakikat çizmeyi giyerken yalan kıtalar dolaşırmış” sözü, yalanın çok hızlı yayıldığını, hakikatin ise geriden geldiğini ama sonunda mutlaka ortaya çıkacağını ifade eden önemli bir atasözü niteliğindedir. Burada birkaç önemli noktaya vurgu yapılıyor:

•Yalan, manipülasyon ve çarpıtma bilgilerin hızla yayıldığı bir çağda yaşıyoruz.

•Hakikat ise daha yavaş hareket ediyor, çünkü araştırma, doğrulama ve bilinç gerektiriyor.

•Ancak geç de olsa, doğrular er ya da geç galip gelecektir.

2. Hakikatin Zaferi ve İlahi Adalet Metnin devamında “hakikatin haysiyet ve haykırışı geç de olsa yalan, hıyanet ve çarpıtmanın boğazına dolaşmasıyla müstakim doğuş fetih fecri gibi parlayacaktır” ifadesi yer alıyor. Burada çok güçlü bir metafor kullanılmış:

•Hakikat “haysiyet ve haykırış” ile tanımlanıyor, yani hakikat hem onurludur hem de sesini eninde sonunda yükseltir.

•Yalan, hıyanet ve çarpıtma ise eninde sonunda hakikatin karşısında yenik düşecektir.

•“Fetih fecri” benzetmesi, hakikatin zaferini bir sabahın aydınlığı gibi gösteriyor. Yani hakikat gecikse bile bir sabah güneş gibi doğacaktır. Bu, İslamî bakış açısıyla da değerlendirilebilir. Hakikat, Allah’ın adaleti gereği eninde sonunda galip gelir. Bu dünya bazen adaletsiz görünebilir, ama ilahi takdir gereği doğrular mutlaka kazanacaktır.

3. Dua ve Sonuç Metnin sonunda “Ezeli ve ebedi hüküm özeti budur” denilerek bu anlayışın evrensel ve değişmez bir gerçek olduğu ifade ediliyor. Hakikat zaman içinde galip gelir, çünkü ilahi düzen ve hakikatin doğası böyledir. Son olarak “Hakikat, hidayet ve hikmet üzere bir hayatı Tevfiki İlahi hepimize nasip ve müyesser etsin inşallah” ifadesiyle dua edilerek, herkes için doğru bir yol, manevi rehberlik (hidayet) ve bilgelik (hikmet) temenni ediliyor. Tevfiki İlahi ifadesi, Allah’ın yardımı ve başarıyı nasip etmesi anlamına gelir.