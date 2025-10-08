İktidarın başlattığı 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ediyor. DEM Parti'nin Meclis'teki dünkü grup toplantısında "Biji Serok Apo" sloganları atılmasına Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı BBP lideri Mustafa Destici de sert sözlerle tepki gösterdi.

"DEVLETE MEYDAN OKUMAKTIR"

Destici, sloganla ilgili "Bu, sadece hadsizlik değil, yasaları hiçe sayıp devlete meydan okumadır." ifadelerini kullandı. "Bu rezilliğin hesabını, tek bir şehit yakınına kim verebilir? Terörle teröristle müzakere olmaz. Kafalarını ezip geçeceksin hepsi bu kadar." dedi.

NE OLMUŞTU?

Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır'dan, kadim şehirden, Kürdistan'ın dört bir yanından özgürlük için, eşitlik için, demokrasi için, Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

MECLİS'TE "BİJİ SEROK APO" SLOGANLARI

Koçyiğit'in "Kürdistan" ifadesinin ardından salonda bulunan partililer hep bir ağızdan "Biji Serok Apo" sloganları attı.