Cumhur İttifakı ortağından emekli ikramiyesine itiraz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hükümetin çalışmayan emekli için vereceği 5 bin TL'lik ikramiyenin herkese verilmesi çağrısında bulundu.

Mustafa Destici, basın toplantısında bir gazetecinin, hükümetin çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme kararı almasına ilişkin görüşünü sorması üzerine şu yanıtı verdi:

Emeklilerimizle ilgili maalesef bir türlü ayar tutturulamadı. Bu ayar bozukluğunun bedelini de emeklilerimiz ödüyor. Hepsini kastetmiyorum, 7 bin 500, 10 bin arası düşük maaş alan emeklilerimizi kastediyorum, ya da evine sadece tek emekli maaşı giren emeklileri kastediyorum. Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili bir ikramiye verilecekse, bizim görüşümüz, bütün emeklilere, hatta bütün çalışanlara verilmesidir.

100. yıl ikramiyesi ise bunu öğretmen de almalıdır, polis de almalıdır, hakim, savcı da almalıdır, emekli de almalıdır, düz memur da almalıdır. Devlet bütün çalışanlarına vermelidir.

İKRAMİYE KİMLERE VERİLEMEYECEK?

Kulislere sızdırılan emekli ikramiyesinden onbinlerce kişinin yararlanamayacağı Erdoğan'ın "Hem emekli olup hem de fiilen çalışan emekliler bunun dışında kalacak" sözleriyle ortaya çıktı. Emekli olup da çalışanlar kapsam dışında tutuldu.