Cumhur İttifakı ortaklarından ardı ardına emekliye zam çıkışı

Bahçeli’nin emeklilere seyyanen zam önerisinin ardından Cumhur İttifakı liderlerinden Destici de emekliye zam çağrısında bulundu.

Cumhur İttifakı ortaklarından ardı ardına emekliye zam çıkışı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilere ödenecek enflasyon farkının kök ücrete değil emeklilerin mevcut maaşına yansıtılmasını önerdi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dünya ülkeleriyle beraber Türkiye ekonomisinin de kritik bir süreçten geçtiğini belirtti. Enflasyon ve hayat pahalılığının yanı sıra, emeklilik sürecinin işleyişi, çalışan-emekli oranının sürdürülebilir bir sosyal güvenlik yapısını mümkün kılmamasının en önemli problemler olarak görüldüğünü kaydeden Destici, "Ancak geçmişte, politik gerekçelerle yapılan yanlışların faturasının tümünü çalışanlarımıza, özelikle emeklilerimize ödetemeyiz." dedi.

destici1.jpgDestici, memurlara yapılan artışın memnuniyet yarattığını savundu, ancak emeklilerle ilgili artışın hoşnutsuzluk yarattığını bildirdi. Emeklilerin, memurlara yapılan iyileştirmelerin kendi maaşlarına da yansıtılmasını talep ettiğini belirten Destici, TBMM'deki görüşmeleri süren torba kanun teklifine ilişkin görüşlerini de paylaştı.

Teklifin henüz yasalaşmadığını hatırlatan BBP Genel Başkanı Destici, "Verilecek bir önergeyle, hatta ortak önergeyle emekli maaşlarıyla ilgili artışlarda istenildiği gibi bir düzenleme çok rahatlıkla yapılabilir." ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE 8 BİN 77 LİRA SEYYANEN ZAM TEKLİFİ

Destici şöyle devam etti:

"Teklifimiz, enflasyon farkının emeklilerimizin kök maaşları üzerinden değil aldığı maaş üzerinden yansıtılmasıdır. Yani 7 bin 500 lira alıyorsa bunun üzerine yüzde 20 olan enflasyon farkı ilave edilmelidir. Buna ilave olarak da memurlarımızın maaşlarına yapılan seyyanen zam, yani 8 bin 77 lira, emeklilerimizin maaşına eklenmeli ve bu şekilde emeklilerimiz rahat bir nefes almalı ve hayatlarını yaşamaya devam etmelidir. Emeklilerimizin hayat şartlarına ezdirilmeyeceği, hayatlarını idame ettirebilecekleri, devletle aralarındaki güvenin zedelenmeyeceği bir çözüm bulunacağına da yürekten inanıyoruz."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, en düşük emekli maaşının asgari ücretin üzerinde olması gerektiğini belirterek, tekliflerinin kabul edilmesi halinde emeklilerin bunun çok üzerinde bir maaşa kavuşacağını bildirdi.

İSVEÇ'İN NATO’YA ÜYELİK BAŞVURUSU

Destici, İsveç'in NATO'ya üyelik başvuru süreci ve Türkiye'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Finlandiya'nın terörle mücadele konusunda Türkiye'yi tatmin edici adımlar attığını aktaran Destici, İsveç'in ise asla Türkiye'nin hassasiyetlerini anlamak istemediğini ve somut atmadığını kaydetti.

Türkiye'nin uzun yıllardır tarihin en alçak terör örgütüne karşı mücadele yürüttüğünü anlatan Destici, NATO şemsiyesi altına girmek ve güvenlik duvarını güçlendirmek isteyen İsveç'in Türkiye'ye yönelik politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

Destici, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin izlemesi gereken tavra ilişkin, şunları söyledi:

"İsveç'in Türkiye'ye yönelik bugünkü tavrı, bugünkü politikaları, bugünkü düşmanlığı değişmeden, ne Cumhurbaşkanı'mız İsveç'in NATO'ya üyeliğini Meclis'e sevk etmelidir ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamalıdır. Yani, Cumhurbaşkanı'mız sevk etmemelidir, sevk ederse de TBMM bu haliyle asla ve kata İsveç'in NATO üyeliğine geçit vermemelidir, onay vermemelidir."

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