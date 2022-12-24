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  • 2022’nin son anketine sadece bir parti damga vurdu. Cumhur İttifakı’ndan kaçan oylar o partiye gitti

2022’nin son anketine sadece bir parti damga vurdu. Cumhur İttifakı’ndan kaçan oylar o partiye gitti

Seçime aylar kala ORC Araştırma son seçim anketi çalışmasını yayınladı. 2018 Genel Seçimleri'nde yüzde 7 oy alan İYİ Parti'nin oy oranı ankette yüzde 17,5 olarak tespit edildi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 15:46
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Cumhur İttifakı’ndan kaçan oylar ona gitti. 2022’nin son anketine sadece bir parti damga vurdu

2022’nin son anketine sadece bir parti damga vurdu. Cumhur İttifakı’ndan kaçan oylar o partiye gitti
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ORC Araştırma Şirketi, seçime aylar kala 2022 yılının son anket çalışmasını kamuoyu ile paylaştı.

42 ilde 4220 kişi ile yüz yüze yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu. 

Ankette Cumhur İttifakı yüzde 38,3, Millet İttifakı ise yüzde 41,7 olarak tespit edildi.

19-22 Aralık tarihlerinde yapılan anketten çıkan sonuçlar şöyle;

AKP: Yüzde 31,2

CHP: Yüzde 24,2

İYİ Parti: Yüzde 17,5

HDP: Yüzde 7,5

MHP: Yüzde 7,1

Gelecek Partisi: Yüzde 2,4

DEVA: Yüzde 2,3

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 2

Zafer Partisi: Yüzde 1,7

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,4

Saadet Partisi: Yüzde 1,2

Diğer partiler: Yüzde 1,5

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Şuna Partiye değil de
24.12.2022 16:10
Avanta, lavanta direğinden olaylara bakalım. En fakir kesimden, çetelere kadar her kes bu GÖZLÜK ile bakıyorlar diyelim.Yorumları, seçilecek BAŞKAN vs. görüşleri bile bu direkten tavsiye ediyorlar.  
 
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