2022’nin son anketine sadece bir parti damga vurdu. Cumhur İttifakı’ndan kaçan oylar o partiye gitti

ORC Araştırma Şirketi, seçime aylar kala 2022 yılının son anket çalışmasını kamuoyu ile paylaştı.

42 ilde 4220 kişi ile yüz yüze yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu.



Ankette Cumhur İttifakı yüzde 38,3, Millet İttifakı ise yüzde 41,7 olarak tespit edildi.



19-22 Aralık tarihlerinde yapılan anketten çıkan sonuçlar şöyle;



AKP: Yüzde 31,2



CHP: Yüzde 24,2



İYİ Parti: Yüzde 17,5



HDP: Yüzde 7,5



MHP: Yüzde 7,1



Gelecek Partisi: Yüzde 2,4



DEVA: Yüzde 2,3



Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 2



Zafer Partisi: Yüzde 1,7



Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,4



Saadet Partisi: Yüzde 1,2



Diğer partiler: Yüzde 1,5



