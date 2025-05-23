Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan skandal savunma!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan skandal savunma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, AKP'li Çorum Belediyesi'nin kadınlara özel bank uygulamasını savundu. Saral, girilen haberi paylaşarak, " Siz, sizden olmayan hiçbir şeyi beğenmemeye ayarlısınız” ifadelerini kullandı.

AKP'li Çorum Belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Meydanı'na kadınlar için banklar yerleştirdi. Yerleştirilen banklara oturan erkekler ise kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, AKP'li belediyenin bankalara cinsiyet ataması hakkında açıklamalarda bulundu.

Aşgın’ın yaptığı uygulamayı savunan Saral, "Siz, sizden olmayan hiçbir şeyi beğenmemeye ayarlısınız” dedi.

"SİZ, SİZDEN OLMAYAN HİÇBİR ŞEYİ BEĞENMEMEYE AYARLISINIZ"

Saral, Halk TV 'X' hesabının paylaştığı haberi bugün alıntılayarak şunları söyledi,

"Japonya’da kadınlara özel vagon yapılınca takdir edilip, gelişmişlik olarak yorumlanıyor. Bizde olunca “skandal uygulama” diyorsunuz. Siz, sizden olmayan hiçbir şeyi beğenmemeye ayarlısınız."

Son Haberler
Siyasi parti lideri emekliler üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı
Siyasi parti lideri emekliler üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı
Fenerbahçe - Ergin Ataman'ın Panathianaikos'una karşı final için sahada
Fenerbahçe - Ergin Ataman'ın Panathianaikos'una karşı final için sahada
Trafik kanunu sil baştan! Cezalar dudak uçuklatacak... Teklif Meclis'e geldi
Trafik kanunu sil baştan! Cezalar dudak uçuklatacak... Teklif Meclis'e geldi
81 ildeki emekliler için güzel haber! Bedava oldu
81 ildeki emekliler için güzel haber! Bedava oldu
Marmara'nın zaferi: Bandıra bandıra final
Marmara'nın zaferi: Bandıra bandıra final