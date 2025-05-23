Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan skandal savunma!

AKP'li Çorum Belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Meydanı'na kadınlar için banklar yerleştirdi. Yerleştirilen banklara oturan erkekler ise kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, AKP'li belediyenin bankalara cinsiyet ataması hakkında açıklamalarda bulundu.

Aşgın’ın yaptığı uygulamayı savunan Saral, "Siz, sizden olmayan hiçbir şeyi beğenmemeye ayarlısınız” dedi.

"SİZ, SİZDEN OLMAYAN HİÇBİR ŞEYİ BEĞENMEMEYE AYARLISINIZ"

Saral, Halk TV 'X' hesabının paylaştığı haberi bugün alıntılayarak şunları söyledi,

"Japonya’da kadınlara özel vagon yapılınca takdir edilip, gelişmişlik olarak yorumlanıyor. Bizde olunca “skandal uygulama” diyorsunuz. Siz, sizden olmayan hiçbir şeyi beğenmemeye ayarlısınız."