Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hekimlerle birlikte tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize fedakarca hizmet eden, toplam sayısı 1,5 milyonu bulan sağlık ordumuzun her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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