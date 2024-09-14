Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bakan yardımcısını görevden aldı! İşte yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınıp yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci'yi görevden alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu göreve Musa Heybet'i getirdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın yerine de Yasin Ayfer Erkoç atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine Muhammet Kasım Gönüllü atandı.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile birçok müdürlüğe yeni isimler atandı.