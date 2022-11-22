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  • Erdoğan açılış töreni sırasında Bakan Dönmez'i böyle fırçaladı. Öyle mıy mıy yok!

Erdoğan açılış töreni sırasında Bakan Dönmez'i böyle fırçaladı. Öyle mıy mıy yok!

Artvin’deki Yusufeli Barajı açılış töreninde yaşlı adamın talebini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i yanına çağırarak; "Öyle mıy mıy yok. Tamam mı? Ona göre" diyerek Bakan Dönmez'i uyardı...

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 21:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreni sırasında Bakan Dönmez'i fırçaladı

Erdoğan açılış töreni sırasında Bakan Dönmez'i böyle fırçaladı. Öyle mıy mıy yok!
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfındaki 275 metrelik Yusufeli Barajı su tutmaya başladı. 

Açılış töreninde bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek yaşadığı bölgede doğal gaz sorunu olduğu bilgisini aktardı. Bunun üzerine Erdoğan, "Bu haberler bana geldi. Ben de enerji bakanıma talimatı verdim. 'En kısa zamanda oraların doğalgazını da halledeceksin' dedim" ifadelerini kullandı.

BAKANI FIRÇALADI. "ÖYLE MIY MIY YOK"

Bu açıklamadan sonra Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i yanına çağırarak bilgi aldı.

Bu esnada Erdoğan, Dönmez'i "Uzak muzak yok, biz aşığız. Ferhat'ız, dağları deleriz ve ulaşırız. Öyle mıy mıy yok. Tamam mı? Ona göre" diyerek uyardı.

İşte o anlar:

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Abbas
22.11.2022 22:10
Bakan Korkudan konuşamıyor  
 
YAKIT BEDAVA.
22.11.2022 21:55
KARADENİZDEN ÇIKAN GAZI ÜLKEYE 1 AY BEDAVA VERİN . DOGAL GAZIN YANINDA  
 
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