Cumhurbaşkanı Erdoğan Ax-3 Uzay Misyonu ekibini ağırladı

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ax-3 Uzay Misyonu ekibini ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunu gerçekleştiren Ax-3 Uzay Misyonu ekibini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) seyahat eden astronotlar ve misyon liderleriyle önemli temaslar gerçekleştirildi.

Ax-3 ekibi, Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya adına misyon lideri olarak görev yapan Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı'nı temsilen İsveçli Marcus Wandt'tan oluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihi yolculuğun Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki yerini pekiştirdiğini vurguladı ve ekibi başarılarından dolayı tebrik etti.

Görüşmede, uzay misyonunun detayları, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki geleceği ve uluslararası işbirlikleri konuları ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin uzay çalışmalarına verdiği önemin altını çizerek, ülkenin bu alandaki hedeflerine ulaşması için gereken desteği sağlayacaklarını belirtti.

Son Haberler
Türkiye dev organizasyonu kaptı Spor
Türkiye dev organizasyonu kaptı
Son dakika... Çocukları yıllarca istismar eden sucuya 293 yıl hapis cezası Gündem
Son dakika... Çocukları yıllarca istismar eden sucuya 293 yıl hapis cezası
Eczacıbaşı efsaneye imza attırdı Spor
Eczacıbaşı efsaneye imza attırdı
İş görüşmesinde 8 bin lira teklif edilen genç öğretmen isyan etti. 'Çocuğumun okumasına izin vermeyeceğim' Gündem
İş görüşmesinde 8 bin lira teklif edilen genç öğretmen isyan etti. 'Çocuğumun okumasına izin vermeyeceğim'
İsrail Savaş Kabinesi Lübnan sınırındaki gerilimi görüşecek Gündem
İsrail Savaş Kabinesi Lübnan sınırındaki gerilimi görüşecek
Fenerbahçe'den Jasikevicius kararı Spor
Fenerbahçe'den Jasikevicius kararı
Acun Ilıcalı garanti verdi Spor
Acun Ilıcalı garanti verdi