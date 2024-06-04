Cumhurbaşkanı Erdoğan Ax-3 Uzay Misyonu ekibini ağırladı

Görüşmede, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) seyahat eden astronotlar ve misyon liderleriyle önemli temaslar gerçekleştirildi.

Ax-3 ekibi, Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya adına misyon lideri olarak görev yapan Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı'nı temsilen İsveçli Marcus Wandt'tan oluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihi yolculuğun Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki yerini pekiştirdiğini vurguladı ve ekibi başarılarından dolayı tebrik etti.

Görüşmede, uzay misyonunun detayları, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki geleceği ve uluslararası işbirlikleri konuları ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin uzay çalışmalarına verdiği önemin altını çizerek, ülkenin bu alandaki hedeflerine ulaşması için gereken desteği sağlayacaklarını belirtti.