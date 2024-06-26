Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli görüşmesi sona erdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında saat 16'da başlayan görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan görüşme sona erdi.

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Görüşme, siyasette normalleşme açıklamalarıyla başlayan gerilimden sonra geldi. Erdoğan görüşme öncesi AKP Grup Toplantısında "MHP ile omuz omuza yürüyoruz" diyerek Cumhur İttifakı'yla ilgili önemli mesajlar vermiş, "15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Birdir, bütündür, sarsılmadan ayakta kalacaktır" ifadelerinin kullanmıştı.

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Görüşmede siyasette normalleşme, terörle mücadele, Meclis çalışmaları, ekonomi, öğretmenlik meslek kanunu gibi konuların görüşüldüğü değerlendiriliyor.

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