Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 16.10'da başladı.
Görüşmede, iki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.
Erdoğan ziyaretin ardından ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.
Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşmüştü.
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