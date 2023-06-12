Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına dair sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız." ifadelerini kullandı.

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Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 50-22 mağlup etti.

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Fotoğrafta ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan da yer aldı.

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