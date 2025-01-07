Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede IKBY'yle ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede IKBY'yle ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, bilhassa Suriye'deki gelişmeler ışığında Türkiye'nin Irak'ın istikrar ve güvenliğinin muhafazasına önem atfettiğini, Suriye'deki gelişmelerin bölgede yeni istikrarsızlıklara yol açmaması için gayret gösterdiğini, yeni Suriye'nin geleceğinde terör örgütleri ve iltisaklı unsurların olmadığını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu başta olmak üzere, bölgenin istikrar ve refahını artıracak projelerin hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

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