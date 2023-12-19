Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'in yeni emirini tebrik etti

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'in yeni emirini tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal'i gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf’ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziye dileklerini yeni emir Şeyh Meşal’e iletti. Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal’e yeni görevinde de başarılar diledi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyleydi:

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