Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinin ardından dün akşam saatlerinde geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan, Budapeşte'de spor müsabakalarının yanı sıra konferans ve diplomatik toplantılara da ev sahipliği yapan Puskas Arena'da 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla gerçekleştirilen zirvenin yanı sıra ikili temaslarda da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyaretinin ardından Türkiye'ye hareket edecek.

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