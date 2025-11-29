İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenlediği, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen İlim Yayma Ödülleri Türkiye’nin Akademi Ödülleri Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temelleri 2017’de atılan, 2019’da düzenlenen ve bu sene 4’üncüsü tertiplenen Türkiye’nin akademi ödülleri İlim Yayma Mükafatları vesilesiyle bugün sizlerle bir aradayız. Öncelikle İstanbul’un yanı sıra farklı şehirlerimizden ve yurt dışından programımızı teşrif eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bir ilim meclisi olarak gördüğüm bu önemli merasimde emeği geçen her bir kardeşime canıgönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında gerek ülkemizde gerekse dünyanın farklı yerlerinde akademik faaliyetler icra eden, emeğini, gayret, cehdini, alın ve fikir terini ilmi çalışmalara teksif eden tüm hocalarımıza selamlarımı, saygılarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum" dedi.

‘NİÇİN BİZİM DE BİR NOBELİMİZ OLMASIN?’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başvuruları çok titiz bir şekilde değerlendiren sekreteryamıza, ilim ve onur kurulu üyelerimize, teknik uzmanlarımıza, bilimsel hakemlerimize ve vakfımızın temelli heyetine aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Şunun altını özellikle çizmek durumundayım. İlim Yayma Ödülleri’ne yönelik teveccüh her programda maşallah katlanarak artıyor. Bu sene üç ayrı dalda, 174’ü üniversiteler olmak üzere 188 kurumdan toplam bin 324 başvuruyla yeni bir rekor daha kırıldı. İlim Yayma Ödülleri’nin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir hüviyet kazanacağını, bu ilim halkasının sınırlarımızı aşıp dünyanın dört bir yanına ulaşacağını da büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim de bir Nobel’imiz olmasın?" ifadelerini kullandı.

‘İLİM’ İŞTE BÖYLE YAYILDI

İlim Yayma Vakfı, faaliyetlerinden çok nasıl büyüdüğüyle gündeme gelen bir sivil toplum kuruluşu. Kısaca değinecek olursak:

2012'den bu yana cemiyet ve vakıf için harcanan kamu kaynağı toplamı 33 milyon 625 bin 570 lira oldu. Cemiyetin binalarının onarımı, yurtlarının inşaatı ve spor salonlarının düzenlenmesi için gereken para kamu kaynakları ile karşılandı.

Son olarak AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti’nin hizmet binası için spor salonu yapmak için ihaleye çıktı. Daha önce iki kere iptal edilen ihale 25 Aralık 2023’te bir kez daha düzenledi. İhale henüz teklif aşamasında.

Cemiyet ve bağlı vakfı için yapılan kamı harcamalarından bazıları şöyle:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 677 bin 991 TL harcayarak cemiyetin öğrenci yurdu inşaatının yapım maliyetini üstlendi. (2015)

İlim Yayma Cemiyeti’nin Balıkesir’deki binasının konferans salonu, 417 bin 500 TL harcanarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlendi. (2016)

Mersin Yenişehir Belediyesi, “İlim Yayma Cemiyeti’ne Ait Hz. Fatma Yatılı Kız Hafızlık Ve Kuran Kursu Güçlendirmesi Ve Onarım İşi” ihalesi kapsamında 1 milyon 255 bin 800 TL’lik harcamaya imza attı. (2018)

Bursa Osmangazi Belediyesi, 5 milyon 982 bin TL harcayarak İlim Yayma Vakfı’na yurt yaptı. (2019)

Mardin Büyükşehir Belediyesi, cemiyetin yarım kalan yurt binasının tamamlanması için 1 milyon 139 bin 677 TL’lik harcama gerçekleştirdi. (2021)

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi ilçesinde bulunan İlim Yayma Cemiyeti binasının 365 bin TL’lik tadilat masrafını karşıladı. (2022)