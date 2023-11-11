Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti. Sürpriz görüşme olur mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını ele almak üzere, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin liderleriyle düzenlenen olağanüstü Arap-İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

KAYNAK: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti. Sürpriz görüşme olur mu?

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36. gününe girerken, Suudi Arabistan, Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere yapılacak Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvelerinin bugün Riyad'da tek bir zirvede birleştirileceğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katılmak üzere bugün Riyad’ı ziyaret edecek.

Zirvede, İslam aleminin temsilcileri, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede katılımcılara hitap edecek.

Ayrıca Erdoğan'ın toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

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