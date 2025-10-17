Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya platformundaki resmî hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, önemli bir ifadeye yer verdi. Erdoğan, mesajında, "Ülkemizin fotoğraf sanatı alanında yetiştirdiği en değerli isimlerden biri olan Ara Güler ustayı vefatının 7'nci yılında saygıyla yad ediyorum." sözlerini kullandı.