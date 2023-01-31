Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Gençler Birliği heyetini kabul etti

AKP Genel Merkezindeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da hazır bulundu.
AKP Genel Merkezindeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da hazır bulundu.
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