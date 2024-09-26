Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yiğit Bulut, Metiner ve Birinci kavgasına müdahale etmezse cinayet çıkabilir

Yeniçağ / Özel Haber

CHP son zamanlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan ve kamuoyunda ‘Ahmak Davası’ olarak bilinen davayla ve Cumhurbaşkanı Adayı tartışmalarıyla çalkalanırken, AKP cephesinde de sular durulmuyor.

Birkaç haftadır Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner ve AKP eski MKYK Üyesi Mücahit Birinci arasında yaşanan tartışmalar yakından takip ediliyor. Metiner ve Birinci birbirini destekleyen açıklamalarıyla, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’a savaş açarken, AKP Genel Merkezi suskunluğunu koruyor.

ERDOĞAN MÜDAHALE EDECEK Mİ?

Teğmenlerin Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıç tartışması ile başlayan ancak siyasi bir yarışa dönen tartışma partiyi karıştırırken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ne zaman el atacağı ise merak ediliyor.

Peki tartışmanın fitili nasıl ateşlendi. İşte tüm ayrıntılar...

METİNER'E İLK TEPKİ BULUT'TAN GELDİ

30 Ağustos’ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra bir grup teğmen, dönem birincileri öncülüğünde kılıçlı biçimde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atması gündemdeki yerini koruyor. Kamuoyunda tartışma yaratan görüntüler, AKP içinde de büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi,

Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, teğmenlerin kılıçlı yemininde herhangi bir vesayete izin verilmeyeceğini belirterek “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yeni mezunlarını vermiştir. Bu gençler, Türkiye’nin geleceği için yetiştirilmiştir. ‘Hükümete kılıç çekti’ diyenler vesayeti diriltmek istiyor. TSK’nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret kabul edilemez” demişti.

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner de, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin kullandığı ifadeleri eleştirdi. Metiner ise X hesabından, "Sayın Bahçeli’nin kanun dışı yemin töreniyle ilgili gayet netlikle ortaya koyduğu bakış açısı keşke AK Parti’mizin değerli sözcüsü Ömer Çelik tarafından daha kararlı bir dille vurgulansaydı diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Metiner, bir sonraki paylaşımında ise "O teğmenlerin Atatürk’ü anmalarının gayet doğal olduğunu söyleyip orta yerdeki gayrı kanuni yemin törenine dair doğrudan tek laf etmeyen bakış açısını doğrusu içime sindiremedim" diye yazmıştı. Metiner, paylaşımına şu şekilde devam etmişti: "O zaman şu sorunun cevabı verilsin: O kanuni yemin töreninden sonraki ikinci yemin töreni ve atılan slogan kanuni midir, kanun ve nizama uygun mudur? O korsan gösteri havasındaki yemin töreni kime mesajdı? Eğer kanun ve nizama uygundur deniliyorsa bilelim. Değildir deniliyorsa o zaman gereği yapılacak mıdır? O korsan gösteriyle hükümete mesaj verilmek istenmediyse kime yönelikti o mesaj?"

Metiner'in AKP içinde tepki çeken açıklaması sonrası, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan yanıt gelmişti. Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda Ömer Çelik’in sözlerini alıntılayarak şunları söyledi: "Teğmenler’ ve ‘yemin töreni’ ile ilgili Ömer Çelik ne diyorsa odur! Çer çöpün dışlanmışların, büyük Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetler arasında fitne çıkarma çabası nafiledir! Hangi partiden olursa olsun kripto FETÖ’cülerin fitne çıkarma çabasına karşı dikkatli olalım!"

“HADDİNİ BİL DE KONUŞ”

Yiğit Bulut’un paylaşımına tepki gösteren Mehmet Metiner, Bulut'a "Haddini bil de konuş" diyerek dikkat çeken bir çıkışta bulunmuştu.

X hesabında Bulut'un paylaşımını alıntılayan Metiner, "Her karşı çıkanı veya eleştireni bu üslupla suçlaman hadsizliğin ifadesidir. Hangi ara herkesten çok AK Partili oldun da AK Parti’nin sopasıyla adam dövüyorsun! Senin gibi çer çöpler sayesinde AK Parti’miz bu hale geldi. Fitneci olan senin dilindir!" diye yazmıştı.

"DÜŞKÜN ADAMLARIN TAVRIDIR"

Metiner, bir süre sonra bir paylaşım daha yaparak, "Parti sözcümüz Ömer Çelik’i bize karşı kullanmak, bizi de Ömer Çelik’in yani partimizin karşısında konumlandırmak, ancak kişisel hesaplarını kendisi adına görme cesareti olmayan düşkün adamların tavrıdır" demişti.

Metiner, şu ifadeleri kullandı: "AK Parti tabanını çer çöp diyerek suçlayan bu AK Partili olmayan dil, ne yazık ki AK Parti’yi AK Parti olmaktan çıkartmayı amaçlayan operasyonel bir dildir. O birisi kendi aklınca tuzak kuruyor. Kendini çok akıllı sanıp. Üstünde taşıdığı o sıfatın gücünü kullanarak milyonlarca AK Partiliye çemkirme hakkını kendinde görüyor. O sıfatı olmazsa çer çöp yerine konulmayacak birinin üst perdeden saldırganca bir dil kullanması ziyadesiyle üzücüdür."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut

"İÇİNİZDEN GEÇERİM"

Metiner'in peş peşe paylaşımlarının ardından, Yiğit Bulut da yeni bir açıklama yaptı. "Bence beni daha fazla zorlamayın! İçinizden geçerim" diyen Bulut, şunları aktardı: "Bence beni daha fazla zorlamayın! İçinizden geçerim! 2011’ de yazdığım gibi tek referansımız TAYYİP ERDOĞAN’dır!! Orda önemli bir vurgu var; cemaat parti ile kapışamaz! Altın oran Erdoğan!! Siz kimin mirasını paylaşıyorsunuz! ayar vermeye çalışmayın!!"

BİRİNCİ METİNER’E DESTEK VERDİ

Yiğit Bulut ile Mehmet Metiner arasındaki kavgaya daha sonra AKP eski MKYK Üyesi Mücahit Birinci de dahil oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birinci, Yiğit Bulut'u hedef alarak, "Pardon ama kafa yerinde mi senin? Ayık mısın? İstifa et çek git. Beni engellemen çözüm mü? Sen bizim sosyolojiye, sırf korsan gösteri yapan askeri öğrencilere tepki verdiler diye, "çer çöp" "fetö artığı" şeklinde hakaret etmiş adamsın. Reisimizin bugün çıkışından sonra, bu kötülüğü kendine ve bize yapmaya devam etme. Defol git!" ifadelerini kullanmıştı.

Birinci, bu çıkışı sonrası Bulut'un kendisini sosyal medya platformu X'te engellediğini de ekledi

Birinci, bir paylaşımında ise, "Eğer siz, bu husustaki doğru olan ve tecrübe ile damıtılmış görüşleri FETÖ artığı, çer çöp ifadeleri ile genellerseniz, iki ihtimalden birini yansıtıyorsunuz demektir. Ya siz FETÖ artığısınız ya da çer çöp sizsiniz" diyen Birinci, paylaşımında şunları yazmıştı: "Sayın Devlet Bahçeli'nin o korsan yemine bakış açısı en doğru olanı. Eğer siz, bu husustaki doğru olan ve tecrübe ile damıtılmış görüşleri:

1- FETÖ artığı...

2- Çer çöp... ifadeleri ile genellerseniz, iki ihtimalden birini yansıtıyorsunuz demektir.

1- Ya siz Fetö artığısınız

2- Ya da çer çöp sizsiniz

Zira, Genel Başkan yardımcılarımız Sayın Fatih Şahin'den, Sayın Hayati Yazıcı'ya, Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'tan bizlere kadar, o askeri öğrencilerin gösterisinin disiplinsizlik olduğunu, dolayısıyla soruşturulması gerektiğini zikrettik! Bu tarz genellemelerin tamamı yok hükmündedir. Sözünüzün nereye gideceğini tartın, ona göre söz söyleyin."

TARTIŞMA YENİDEN ALEVLENDİ

Üç isim arasında devam eden diyalogun bittiği düşünülürken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un Türkiye’nin BRICS başvurusuyla ilgili konuşması tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına atıfta bulunan Bulut, “Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS vurgusu ve Türkiye’nin BRICS başvurusu, Cumhuriyet tarihimizin en önemli olaylarından biridir. Türkiye artık Batı’nın istenmeyen, mültecileri tutan, Amerika’nın zoraki müttefiki olamaz” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Türkiye’ye saldıracağını iddia eden Bulut, “İsrail kısa süre içinde Mescid-i Aksa ve diğer kutsal mekanlarımıza saldıracak. Ardından, Sayın Cumhurbaşkanımızın defalarca belirttiği gibi, hedef Türk yurdu olacak. Uykudakiler uyansın, belki yanmak vaktidir. Gerçekleri görenler toplansın, şimdi korkusuzca söylemek vaktidir” dedi.

AKP eski MKYK Üyesi Mücahit Birinci

“KARDEŞİM AZ SUS”

Yiğit Bulut’un açıklamalarına Birinci, “Sen kimsin? Savunma Bakanı mısın? Parti sözcüsü müsün? Genel Başkan Yardımcısı mısın? Dış politika konusunda yetkin olmadığın halde nasıl böyle açıklamalar yapıyorsun? Eğer bir risk görüyorsan, TSK, Savunma Bakanlığı ve istihbaratımız orada!” diyerek tepki gösterdi. Birinci, Bulut’un açıklamalarını eleştirerek, “Ülkenin senin beyanlarına ihtiyacı yok. Teğmenler olayında vesayete karşı duranlara ‘çer çöp’ dedikten sonra, İsrail çıkışıyla göze girmeye çalışıyorsun. Ama yetkin yok, işin değil, kardeşim az sus! Aziz milletimize son sözüm: Bu şahsın tahminleri genellikle gerçekleşmez. Devletimiz ve istihbaratımız güçlüdür, lütfen bu tür beyanları dikkate almayın” dedi.

“AYRI BİR AYIPTIR”

Mehmet Metiner ise Birinci’ye destek vererek, Yiğit Bulut’un Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sıfatıyla yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Metiner, “Bu ismin hâlâ Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı olarak konuşmasına ve o koltukta oturmasına ne demeli! Hangi konuda kendisine danışılıyorsa yandığımızın resmidir! Eğer hiçbir konuda danışılmadığı halde bu unvanı kullanıyorsa, bu da ayrı bir ayıptır!” ifadelerini kullandı.