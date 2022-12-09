Erdoğan’a tazminat ödeyen Akşener: Biraz da helal para yesinler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimler sırasında Denizli’de “Benim milletim bölücü terör örgütünün desteklediği kişilere oy verir mi?” ifadeleriyle Millet İttifakı’nı hedef almasının ardından İYİ Parti Lideri Akşener Erdoğan’a yanıt vermişti.

Denizli’de konuşan Akşener “Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer nasılsınız? İyi misiniz? Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan Denizlililer iyi misiniz? Koca yürekli Denizlililer size terörist dediler, iyi misiniz?” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu polemiğin uzamasıyla Erdoğan, Akşener’in, kişilik haklarına saldırı kastıyla ağır hakaretlerde bulunduğunu, bu sözlerin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini iddia ederek dava açtı.

Mahkeme, Akşener’i iki ayrı konuşmadan ötürü 20’şer bin TL olmak üzere toplam 40 bin TL tazminata mahkum etti. Yargılama gideri ve faiziyle birlikte fatura 74.705 TL’ye çıktı.

İsmail Saymaz, bugünkü yazısında tazminatı ödeyen Akşener’in yakın çevresine şu yorumu yaptığını kaleme aldı.

“Benim param helaldir. Biraz da helal para yesinler!”