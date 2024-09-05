Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Binbaşı Osman Ayan için taziye mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Binbaşı Osman Ayan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı sırasında kalp krizi geçirerek şehit düşen Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, şehit Binbaşı Ayan’ın ailesine taziye mesajı göndererek acılarını paylaştığını ifade etti.

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NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde intikal sırasında kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan’ın şehit olduğunu duyurmuştu.

Bakanlık açıklamasında, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Ayan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilmiş ve "Bu acı olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

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