Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Binbaşı Osman Ayan için taziye mesajı

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, şehit Binbaşı Ayan’ın ailesine taziye mesajı göndererek acılarını paylaştığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde intikal sırasında kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan’ın şehit olduğunu duyurmuştu.

Bakanlık açıklamasında, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Ayan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilmiş ve "Bu acı olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.