Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü. Cenazesine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu, Mehmet Mutlu 64 yaşında hayatını kaybetti.
Mutlu geçen hafta kalp krizi geçirdiği için Marmara Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kalp damarlarına stent takılan Mehmet Mutlu dün taburcu edildikten sonra evinde yeniden kalp krizi geçirdi. Bu kez Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mutlu kurtarılamadı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CENAZEYE KATILACAK
Bugün, İstanbul'da toprağa verilecek olan Mehmet Mutlu'nun cenazesine Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
Mutlu, Geleneksel Çocuk Oyunları Federasyonu Genel Başkanlığı görevini üstleniyordu.