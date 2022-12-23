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  • Erdoğan’ın en güvendiği anketçiden Saray’da olağanüstü hal ilan ettirecek anket

Erdoğan’ın en güvendiği anketçiden Saray’da olağanüstü hal ilan ettirecek anket

AKP’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yüksek bulan anketlere imza atan Metropoll, “Bugün seçim olsa Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?” sorusunu yöneltti. Yanıtlar ise Saray’ı kara kara düşündürecek cinsten.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 15:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en güvendiği anketçiden Saray’da olağanüstü hal ilan ettirecek anket

Erdoğan’ın en güvendiği anketçiden Saray’da olağanüstü hal ilan ettirecek anket
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Şirketin Türkiye'nin Nabzı Kasım ayı araştırmasına göre, “Erdoğan’a oy veririm” diyenlerin sayısı yüzde 43,0 olarak bulunurken “Oy vermem” diyenler ise yüzde 50,7 olarak ölçüldü. “Fikrim yok/Cevap yok” diyenler ise yüzde 6,3’te kaldı.

Araştırmaya göre 2018 Genel Seçimleri’nde AKP’ye oy verenlerin sayısı yüzde 85’i Erdoğan’a oy verirken MHP’lilerin yüzde 67,9’u oy veriyor.

15-20 Kasım tarihleri arasında 28 ilde 2122 kişi ile yapılan anketin hata payı +/- 2,13.

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Duyarlı
23.12.2022 15:53
İyi partiyle ne ilgisi var....herkes ondan korkuyor...iyi parti merkezde milliyetçi,muhafazakar,demokrat bir merkez partisidir....  
 
Objektif
23.12.2022 15:49
Şu enflasyonda nasıl yüzde kırk çıkar anlamıyorum  
 
1950
23.12.2022 15:09
Vay be memleket tarihinde gördüğü en rezil hali yaşıyor, hala %43 alabiliyor, bunun asıl sebebi, İyi partinin mhp görüntüsü vermesi, oysa merkez parti idası vardı, çok yazık ediyor ülkeye ve kendine  
 
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