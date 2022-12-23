Erdoğan’ın en güvendiği anketçiden Saray’da olağanüstü hal ilan ettirecek anket

Şirketin Türkiye'nin Nabzı Kasım ayı araştırmasına göre, “Erdoğan’a oy veririm” diyenlerin sayısı yüzde 43,0 olarak bulunurken “Oy vermem” diyenler ise yüzde 50,7 olarak ölçüldü. “Fikrim yok/Cevap yok” diyenler ise yüzde 6,3’te kaldı.



Araştırmaya göre 2018 Genel Seçimleri’nde AKP’ye oy verenlerin sayısı yüzde 85’i Erdoğan’a oy verirken MHP’lilerin yüzde 67,9’u oy veriyor.



15-20 Kasım tarihleri arasında 28 ilde 2122 kişi ile yapılan anketin hata payı +/- 2,13.



