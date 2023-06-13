Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bu muhalefetten şikâyetçi değiliz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Biz inanın rekabet açısından bu muhalefetten şikâyetçi değiliz. Açık konuşalım, yani bir şikâyetimiz yok” sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bu muhalefetten şikâyetçi değiliz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul‘da Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Doğu ve Güneydoğu Hemşeri Buluşması’nda konuştu.

Yılmaz, şunları söyledi:

“MUHALEFETE DANIŞMANLIK YAPMAK DURUMUNDA DEĞİLİZ”

“Hala ana muhalefetin genel başkanı çıkıp da ‘Ben halkın özgür iradesiyle ortaya koyduğu bu sonuca saygı duyuyorum, kazanan Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum’ diyemedi maalesef. Bu da halkın vicdanına havale edeceğimiz bir tutumdur.

Bizim sadece küçük bir tavsiyemiz olabilir. Muhalefete danışmanlık yapmak durumunda değiliz ama bizi bu duruma da düşürüyorlar maalesef. Başarılı olmak istiyorlarsa topu başka yerlere atmak yerine aynaya dönüp kendilerine baksınlar. Kendilerine baksınlar. Eksiklerini sorgulasınlar.

“MUHALEFETTEN ŞİKÂYETÇİ DEĞİLİZ”

Biz inanın rekabet açısından bu muhalefetten şikâyetçi değiliz. Açık konuşalım, bir şikâyetimiz yok. Ama ülkemiz adına daha nitelikli daha güçlü bir muhalefetin olması gerektiğini de düşünüyoruz”

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