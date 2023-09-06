Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “dolar 47 TL” olacak dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beştepe'deki OVP tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı.

Ekonomin 3 yıllık yol haritası da belli oldu.

Cevdet Yılmaz, OVP toplantısında dolar kuruna ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yılmaz, yıl sonu dolar kurunun 30,40 TL, 2026 yılı için ise 47.79 TL olmasını öngördüklerini belirtti.

2026’DA DOLAR/TL TAHMİNİ 47,79 TL

Yılmaz’ın açıklaması şu şekilde;

"Yeni OVP’ye göre yıllık ortalama dolar/TL kuru tahminleri 2023 için 23,88, 2024 için yüzde 54 yıllık artışla 36,78, 2025 için yüzde 19,4 yıllık artışla 43,93, 2026 için yüzde 8,8 yıllık artışla 47,79 olması öngörüldü."

YIL SONUNDA 30 LİRAYI GEÇMESİ BEKLENİYOR

"2023’te bugüne kadar ortalama kurun 21,59 olduğu hesaplandığında yılın kalan bölümünde 23,88’i tutturmak için gereken yıl sonu dolar/TL kurunun 30,40 seviyesinde olması öngörüldü."