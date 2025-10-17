Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyaret düzenlediği Arnavutluk’ta temaslarını sürdürüyor.

Yılmaz, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve iş birliği alanları ele alındı.

Verimli görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Yılmaz, "Arnavutluk ile son yıllarda artan karşılıklı ziyaretlerle ivme kazanan ilişkilerimizi; ticaret, yatırım, savunma, ulaştırma ve bölgesel işbirliği alanlarında daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Stratejik ortağımız, dost ve kardeş Arnavutluk’a desteğimizi daima sürdürerek, dayanışmamızı her alanda derinleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverlikleri için Begaj’a teşekkür etti.