Yeşim Salkım hakkında mahkemeden karar çıktı. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanıyordu

'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak şarkıcı Yeşim Salkım’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Salkım, dün hakim karşısına çıktı.

nstagram hesabından İstanbul 36’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın listesini paylaşan Yeşim Salkım, “Evet, bunu da gördük” diyerek tepki gösterdi.

INSTAGRAM’DA AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sonrası Instagram hesabından açıklama yapan Yeşim Salkım, “Bana cumhurbaşkanına hakaretten dosya açılmıştı. Bugün sayın savcımız ve hakim beraatime, suçsuz olduğuma karar verdi. Ben kimseye hakaret etmedim. Cumhurbaşkanımıza da etmedim. Gereksiz bir şekilde adliyeleri böyle oyalamanın anlamı yok. Bize geçmiş olsun, davayı açanlara da artık ne diyeyim… Yine haklıyım, yine haklıyım” dedi.