İkinci günde de imza süresi sona erdi. 100 bin imzaya ulaşan cumhurbaşkanı adayı oldu mu

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ikinci gün atılan imza sayıları açıklandı. Muharrem İnce 51 bin 367, Fatih Erbakan 46 bin 725 imza alırken Sinan Oğan ise 25 bin 924 imzada kaldı.
YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek.
Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak imza verilecek. Ayrıca, alınan kararla, saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de imza işlemleri tamamlanacak
TOPLANAN İMZALAR ŞU ŞEKİLDE OLDU
YSK'dan alınan verilerine göre ikinci günün ardından adayların topladıkları imza sayıları şu şekilde:
Muharrem İnce: 51367
Muhammed Ali Fatih Erbakan : 46725
Sinan Oğan: 25924
Doğu Perinçek : 11792
Yakup Türkal : 1645
Erkan Trükten : 755
Tevfik Ahmet Özal : 567
İrfan Uzun : 319
Halil Murat Ünver : 211
Hilmi Özden : 151
Davut Turan : 68