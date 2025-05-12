Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada neler konuşulacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; toplantıda, PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı, silah bırakma sürecinin ardından atılacak yasal düzenleme adımları ile sürecin yol haritası masaya yatırılacak

UKRAYNA-RUSYA ATEŞKESİ

Kabine toplantısının diğer sıcak başlıkları arasında bölgesel gelişmeler var. 2022 Şubat’ından bu yana devam eden Ukrayna-Rusya savaşında bir kez daha ateşkes sağlandı.

Ateşkesin kalıcı olması için Türkiye’nin ortaya koyacağı barış diplomasisi Kabine toplantısında ele alınacak.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmelerini Kabine üyeleri ile paylaşacak. Türkiye’de kurulması beklenen barış masasına dair detaylar mercek altına alınacak.

Kabine toplantısının ardından Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek toplantıda alınan kararlara ilişkin bir konuşma yapması bekleniyor.

PKK, FESHİNİ AÇIKLADI

Kabine toplantısı öncesi terör örgütü PKK 12'nci kongresinin sonuç bildirgesini paylaşarak, feshini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...