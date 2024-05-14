Cumhurbaşkanlığı seçiminden ikinci çıkınca sonuçlara itiraz etti

Masra, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 6 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimlerinin ön sonuçlarına itiraz etmek için Anayasa Konseyi'ne başvurduklarını aktardı.

İtiraz belgesinin görüntüsünü paylaşan Masra, avukatları aracılığıyla seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini açıkladı.

Masra, kendisine destek verenleri olası provokasyonlara karşı uyardı.

Çad'da 6 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun oyların yüzde 61,3'ünü alarak seçimi kazanırken, diğer adaylardan Succes Masra'nın yüzde 18,53 oy oranıyla ikinci, Pahimi Padacke Albert'in ise yüzde 16,91 ile üçüncü olmuştu.

Masra, daha önce de seçimin kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti.

ÇAD'DAKİ GEÇİŞ DÖNEMİ

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmesinden sonra oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına geçmişti.

Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı olarak görev alan İtno, 1 Ocak'ta sürgünden dönen eski muhalif siyasetçi Succes Masra'yı geçici hükümetin başbakanlığına getirmişti.

Masra, siyasi baskılar yüzünden 2022'de ülkeden kaçmış fakat Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin arabuluculuğunun ardından Kasım 2023'te ülkesine dönmüştü.

Muhalefetteki Değişim Partisi lideri Masra, yeni anayasa referandumu esnasında geçici Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı İtno'ya destek olmuştu.