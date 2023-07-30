Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı'ndan acı haber: Nova Takımı'ndan Mustafa Erol öldü

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nda Nova takımından yarışmacı Mustafa Erol'un öldüğü açıklandı.

KAYNAK: AA
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı'ndan acı haber: Nova Takımı'ndan Mustafa Erol öldü

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve iki etapta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışının ilk etabı olan Halikarnas 100. Yıl Kupası, Marmaris-Bodrum etabının tamamlanmasıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Muğla Valiliği'nin destekleriyle, DHL Express ana sponsorluğunda, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, dünyanın dört bir yanından gelen yelkenli ve yarışçılar şampiyonluk için mücadele ediyor. Organizasyona 14 ülkeden 450'nin üzerinde sporcu katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 4. kez düzenlenen organizasyonun son etabı, dün Muğla'nın Marmaris ilçesinden start aldı.

Başlama noktasından yelken alan sporcular, yaklaşık 20 saatlik yarışın ardından Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi açıklarına ulaştı.

Organizasyonda "Nova" isimli teknede yarışan kaptan Mustafa Erol isimli yarışmacı, Simi Adası açıklarında dün gece saatlerinde fenalaştı. Erol, Sahil Güvenlik botu ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen Erol kurtarılamadı.

Erol'un, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. (AA)

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