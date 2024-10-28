Cumhuriyet Bayramı’nda ulaşım, Bursa'da ücretsiz oldu

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Bayramı’nda ulaşım, Bursa'da ücretsiz oldu

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kent içi toplu ulaşım ücretsiz olduğu açıklandı.

Bursa'da vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kent içi toplu ulaşım ücretsiz olacak.

BURULAŞ'tan yapılan açıklamada; 101'inci yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi için BursaRay ve Burulaş otobüslerinde 29 Ekim Salı günü ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi. Ücretsiz uygulamadan yararlanmak için de vatandaşların Bursakart'larını kullanmaları gerekirken, kent içi ayakta yolcu taşınan hatlarda geçerli olacağı ifade edildi.

Son Haberler
Galatasaray’dan derbi öncesi taraftarlarına uyarı
Galatasaray’dan derbi öncesi taraftarlarına uyarı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de ‘İstiklal Marşı’ sorusunu bilemedi! Cevabıyla Oktay Kaynarca’yı sinirlendirdi
Kim Milyoner Olmak İster'de ‘İstiklal Marşı’ sorusunu bilemedi! Cevabıyla Oktay Kaynarca’yı sinirlendirdi
Millilerin rakibi Ukrayna! Maç nerede oynanacak?
Millilerin rakibi Ukrayna! Maç nerede oynanacak?
Güler ve Bolat terör saldırısı gerçekleştirilen TUSAŞ'ı ziyaret etti
Güler ve Bolat TUSAŞ'ı ziyaret etti