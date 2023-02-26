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Cumhuriyet düşmanları iş başında. Şeriatçılardan tepki çeken animasyon

Video paylaşım sitesinde yer alan ‘Tevhid Dersleri’ kanalı ‘Dostum Süheyl’ animasyonunda skandal görüntülere imza attı. Animasyonda çocuklara şeriat propagandası yaptırtılırken, modern hukuk sisteminin yıkılarak yerine şeri mahkeme-gayrı müslim mahkemelerin getirildiği görülüyor.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 09:36
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Cumhuriyet düşmanı şeriatçılardan skandal animasyon

Cumhuriyet düşmanları iş başında. Şeriatçılardan tepki çeken animasyon
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‘Tevhid Dersleri’ kanalının ‘Dostum Süheyl’ ismiyle paylaştığı animasyonun 3. Bölümü 2042 yılında geçiyor. Şeriat propagandasının yapıldığı animasyonda ‘tevhid kasabasını’ tanıtan Süheyl ve arkadaşının konuşmalarından kısa bir kesit aktarılıyor.

İKİ AYRI MAHKEME

Konuşmada Süheyl arkadaşına şeri mahkemeleri ve gayrı müslim mahkemeleri olarak kurulan iki ayrı mahkemeyi gösteriyor. Süheylle arkadaşı arasında geçen diyalogda geçtiğimiz yıl (yani 2041)’de çok adil bir yargılama düzeni olduğu için gayrı Müslimlerin de şeri mahkemelerde yargılanmak istediklerini söylüyor.

‘‘DAHA ŞAŞIRACAĞIN ÇOK ŞEY OLACAK’’

Süheyl, “Geçen yıl, yani 2041’de 3 bin gayri müslimin davası olmuş. Bunların 2700’ü Şer’i yani İslami Mahkemeyi tercih etmişler” dedi.

Arkadaşının söz konusu mahkemelere şaşırması üzerine Süheyl, “Ne sandın. Burası Tevhid kasabası, elhamdülillah başka yerlere benzemez. Daha şaşıracağın çok şey olacak” diye konuşuyor.

 

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