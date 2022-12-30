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Cumhuriyet Gazetesi'nde Kızılyalın görevden alındı yerine Mollaveisoğlu atandı

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın dün itibariyle görevden alındı. Kızılyalın’ın yerine Tuncay Mollaveisoğlu getirildi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 12:27
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Cumhuriyet Gazetesi'nde Arif Kızılyalın görevden alındı yerine Tuncay Mollaveisoğlu getirildi

Cumhuriyet Gazetesi'nde Kızılyalın görevden alındı yerine Mollaveisoğlu atandı
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Geçen yıl Cumhuriyet Gazetesi’nde başlayan tartışmaların ardından Aykut Küçükkaya, genel yayın yönetmenliği görevinden istifa etmişti. Küçükkaya’nın istifası ile boşalan koltuğa, gazeteyi yöneten vakfın kararıyla; gazetenin spor bölümünde çalışan ve köşe yazarı olan Arif Kızılyalın getirilmişti.

Medyaradar'ın haberine göre, gazetede Kızılyalın dönemi kısa sürdü. Kızılyalın dün itibariyle görevinden alındı. Kızılyalın’dan boşalan koltuğa Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi ve aynı zamanda köşe yazarı olan Tuncay Mollaveisoğlu atandı.


Arif Kızılyalın

TUNCAY MOLLAVEİSOĞLU KİMDİR?
İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV Sinema Bölümü'nü kazandı ve aynı yıl gazetecilik mesleğine başladı. Kanal 6 televizyonunda haber yönetmen yardımcılığı ve haber program yapımcılığının ardından,Kanal D Haber Merkezinde prodüktörlük ve muhabirlik yaptı. 1998 ve 1999 yıllarında Doğal Hayatı Koruma Derneği ve Garanti Bankası tarafından Yılın En İyi Televizyon Haberi Ödüllerine layık görüldü. 2002 yılında Show TV Haber Merkezi'nde muhabirliğe devam etti. Televizyon haberleri yanında Akşam gazetesi'ne özel haberler ve yazı dizileri hazırladı. Nokta Dergisi'nde editörlük yaptı, özel haber dosyaları hazırladı. SKY Türk'ün kurucuları arasında yer aldı.


Tuncay Mollaveisoğlu

2004 yılında Kanaltürk'ün kurucusu olarak görev aldı. "Yolsuzluk ve Yoksulluk" programını hazırladı ve sundu. Bu programı nedeniyle araştırmacı gazetecilik alanında çok sayıda ödüle değer görüldü. Kanaltürk'ün ardından Kanal Biz televizyonunun kuruluşunda yer aldı. Ana Haber bültenini hazırlayıp sundu. Türkiye'nin gündemini oluşturan Yolsuzluk ve Yoksulluk programını hazırlamaya devam etti. Kanal Biz'in ardından Cem TV'de Bağımsız adlı haber programını hazırlayıp sunmaya başladı. Aynı isimde bir haber analiz dergisi çıkardı. Sözcü Gazetesi'ne özel haber dosyaları hazırladı. Deniz Feneri yolsuzluğu dahil Türkiye çok sayıdaki yolsuzluk haberini ondan öğrendi. Başbakan Erdoğan'ın villalarının fotoğraflarını ilk kez yayınlayarak büyük ses getirdi. Bu haberi nedeniyle Cem TV deki programı yayından kaldırıldı. Önceki iktidarların yolsuzluklarını anlattığı GÜVE: Bir Türkiye Filmi adlı kitabı nedeniyle AK Parti iktidarının kurduğu Meclis Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu'na ifade verdi. AK Parti iktidarı döneminde de yolsuzluk ekonomisini anlatan kitaplar yazdı, programlar yaptı. 2016 yılından itibaren Ulusal Kanal' da yayınlanan "Anında Gazete" adlı programı sunmaktadır.

Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda (Cumhuriyet Kitapları), Boz-Yap Oyunu( ALFA Kitap), Güve -Bir Türkiye Filmi (ALFA)- Görünmez Holding gibi kitapları vardır.
8 Haziran 2016'da Yeniçağ'da köşe yazıları yazmaya başladı.14 Haziran 2019'da ise Cumhuriyet gazetesine geçti.

Mollaveisoğlu, Temmuz - Eylül 2019 tarihleri arasında Cumhuriyet'te yazdığı orman yangınları ve Türk Hava Kurumu konulu haberleri ve köşe yazıları nedeniyle gazetecilik dalında 2019 Sedat Simavi Ödülleri'ne lâyık görüldü.[3] Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilciliği ve yazarlığını yapmaktadır. Aynı zamanda Tele1 televizyonunda programlarına devam etmektedir.

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