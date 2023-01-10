Bir hoca daha Cumhuriyeti ve laikliği hedef aldı. Oysa Cumhuriyet sayesinde hocalık yapıyorlar

Cumhuriyeti ve laikliği hedef alan hocalara bir yenisi daha eklendi. Erdal Sadi adlı kişi, "Sistemin değişmesi lazım arkadaşlar. Laik sistem… Yerin dibine batsın laik sistem" ifadelerini kullandı.

Fetih 1453 Derneği’ne yakın hoca, laikliğe karşı yaptığı konuşmayla tepki çekti.

Cemaatine yaptığı konuşma sırasında Ulu Önder Atatürk ve laikliğe karşı ifadeler kullanan hoca, “Sen bu sistemde ne anlatabilirsin? Kime ne konuşabilirsin? Ne kadar hükmün var? Sistemin değişmesi lazım arkadaşlar. Laik sistem… Yerin dibine batsın laik sistem. Ben Müslüman’ım ya. Bir Müslüman laik olamaz. Vallahi olamaz. Ebu Cehil de laikti” dedi.

Geçtiğimiz aylarda Küçükçekmece'de konuşan Erdal Sadi isimli kişi şunları söyledi:

“Hoşlarına gitmiyor çünkü. Onların rahat yaşamlarına karışıyoruz ya, Kuran geldiği zaman af buyurun hayvanlar gibi dışarıda çiftleşemeyecekler ya, rahat rahat içip eğlenemeyecekler ya bundan korkuyorlar. Ya korkma şu anda istediğin gibi yiyip içebilirsin ya… Zıkkımın dibini iç. İçiyorsun zaten karışan mı var? Son kuruşuna kadar kumara ver, bitir. Karışan mı var? Karını kızını çıplak dolaştırıyorsun. Karışan yok ki. Zina serbest istediğin kadınla düşüp kalkıyorsun. Karışan yok ki. Karışsan zaten sen suç işlemiş oluyorsun.

"YERİN DİBİNE BATSIN LAİK SİSTEM" DEDİ

Sen bu sistemde ne anlatabilirsin? Kime ne konuşabilirsin? Ne kadar hükmün var? Sistemin değişmesi lazım arkadaşlar. Laik sistem… Yerin dibine batsın laik sistem. Ben Müslüman’ım ya. Bir Müslüman laik olamaz. Vallahi olamaz. Ebu Cehil de laikti.

Ama (sistem) o da yıkılacak. Allah’ın izniyle o da yıkılacak. Devletin dini yine İslam olacak. Anayasa’ya yine İslam kanunları gelecek. Vallahi gelecek.

Sancak düştüğü yerden kalkar. Hilafet sancağı buradan düştü. Bizim ülkemizde düştü. Allah’ın izniyle yine İstanbul’dan kalkacak, Türkiye’den kalkacak.”