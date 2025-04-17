Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturuc operasyonunu X hesabı üzerinden duyurdu. Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara" adlı operasyonda 525 torbacının gözaltına alındığını açıkladı.

525 TORBACI GÖZALTINA ALINDI

Bugün sabah 05.00'de başlayan Narkokapan-Ankara operasyonunda 525 torbacı gözaltına alındı. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu söyleyen Yerlikaya, operasyondaki ana hedefin gençlere musallat olan zehir tacirleri olduğunun altını çizdi.

6 AYLIK HAZIRLIK SÜRECİ OLDU

Zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yapılan operasyon hazırlıkları 6 aylık çalışma sonucunda yapıldı.

"TEK TEK DELİLLENDİRDİK"

Yerlikaya, “Bu 6 ay boyunca adeta Ankara'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik" ifadelerini kullandı.