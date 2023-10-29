Cumhuriyetin 100. yılına özel TOGG kullanıcıları konvoy gerçekleştirdi

Binlerce T10X kullanıcısı Türkiye'nin dört bir yanından '100. Yıl Togg konvoyuna katılmak için İstanbul'a geldi. 13.45'te Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa yakasında buluşan TOGG kullanıcıları araçlarından salladıkları bayraklar eşliğinde Anadolu Yakası'na geçti.
Cumhuriyet’in 100. Yılında TOGG’lar İstanbul’da konvoy oluşturdu
Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde düzenlenen törende Togg'lar konvoy oluşturdu
İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’da tören düzenlendi.