Cumhuriyetin 100. yılına özel TOGG kullanıcıları konvoy gerçekleştirdi

Türkiye'nin otomobili Togg kullanıcıları, Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ve Vatan Caddesinde bir araya geldi.

KAYNAK: AA
Cumhuriyetin 100. yılına özel TOGG kullanıcıları konvoy gerçekleştirdi

aa-20231029-32564125-32564120-turkiyenin-yerli-otomobili-togglar-yavuz-sultan-selim-koprusunden-gecti.jpg

Binlerce T10X kullanıcısı Türkiye'nin dört bir yanından '100. Yıl Togg konvoyuna katılmak için İstanbul'a geldi. 13.45'te Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa yakasında buluşan TOGG kullanıcıları araçlarından salladıkları bayraklar eşliğinde Anadolu Yakası'na geçti.

Cumhuriyet’in 100. Yılında TOGG’lar İstanbul’da konvoy oluşturdu

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde düzenlenen törende Togg'lar konvoy oluşturdu

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’da tören düzenlendi.

aa-20231029-32564125-32564121-turkiyenin-yerli-otomobili-togglar-yavuz-sultan-selim-koprusunden-gecti.jpg

aa-20231029-32564125-32564122-turkiyenin-yerli-otomobili-togglar-yavuz-sultan-selim-koprusunden-gecti.jpg

aa-20231029-32564125-32564123-turkiyenin-yerli-otomobili-togglar-yavuz-sultan-selim-koprusunden-gecti.jpg

aa-20231029-32564125-32564124-turkiyenin-yerli-otomobili-togglar-yavuz-sultan-selim-koprusunden-gecti.jpg

Öne Çıkanlar
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Çocuklar balık yakalamak isterken gölete düştü Gündem
Çocuklar balık yakalamak isterken gölete düştü
Gökyüzünde Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu Gündem
Gökyüzünde Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu
Çorum'da çıkan yangında 2 bin 500 saman balyası kül oldu Gündem
Çorum'da çıkan yangında 2 bin 500 saman balyası kül oldu
Hatay’da Cumhuriyet'in 100. yılında denizde 123 metre Türk Bayrağı açıldı Gündem
Hatay’da Cumhuriyet'in 100. yılında denizde 123 metre Türk Bayrağı açıldı
Aspendos’ta yüzüncü yıl coşkusu Kültür Sanat
Aspendos’ta yüzüncü yıl coşkusu
Yatırımını bu bankalara yapanlar yaşadı: Daha fazla alacaklar Ekonomi
Yatırımını bu bankalara yapanlar yaşadı: Daha fazla alacaklar