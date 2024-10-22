Cumhuriyet'in 101’inci yıl dönümünde İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından organize edilen kutlamaların adresi Yenikapı Etkinlik Alanı olacak.

Emir Can İğrek ve Hadise’nin de sahne alacağı ücretsiz halk konseri düzenlenecek.

29 Ekim Salı günü, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

SINIRSIZ İNTERNET

Cumhuriyet Bayramı’nda M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı’nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet hizmeti de başlıyor.

İBB, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca konserler, söyleşiler, sinema gösterimleri ve çocuklara yönelik atölyelerle, her yaşa hitap eden zengin bir program sunulacak.

CUMHURİYET COŞKUSU İSTANBUL'UN DÖRT BİR YANINDA YAŞANACAK

Cumhuriyet Otobüsü, Jonglör-akrobat gösterileri, maskot-bando takımı gösterileri, sokak sanatları, çocuk konserleri, bilgi yarışmaları, bubble showları, illüzyon showları çocuk oyunları ve atölyelerle Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca mahalle, meydan ve parklarda dolaşacak. Cumhuriyet Otobüsü 26 Ekim’de Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda, 27 Ekim’de Güngören Topkoparan Mahallesi’nde ve Başakşehir Sular Vadisi’nde, 28 Ekim’de Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde Bağcılar Meydanı’nda olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı’nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet hizmeti başlayacak. İstanbullular ve tüm metro hattı kullanıcıları yolculukları boyunca güvenilir ve sınırsız internetin keyfini çıkarabilecek, online işlemlerini yaparken kesintisiz internet erişimine sahip olacaklar. M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı kapsamında gerçekleştirilen İBB Wi-Fi altyapı çalışmaları çerçevesinde, tünel boyunca 71, istasyon peron bölgelerinde 68 ve tren içlerinde 44 erişim noktası kuruldu. 20 km uzunluğunda ve 17 istasyondan oluşan bu hat, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar gibi yoğun nüfuslu ilçelerde yaşayan yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet veriyor. Hattı, günlük ortalama 80 bin kişi kullanıyor.

ATATÜRK 1881 - 1919 FİLM GÖSTERİMİ

Kutlamalara ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğundan başlayarak, Milli Mücadele'nin liderliğine yükselişine kadar olan sürecini anlatan Atatürk 1881 – 1919 filminin I ve II.’si Cumhuriyet’in coşkusunu yaşandığı günlerde kültür merkezlerinde ücretsiz olarak gösterilecek. Atatürk 1881 – 1919 filminin ilki 26 Ekim’de Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde ve Sultangazi İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde gösterimde olacak.

Cumhuriyet dönemi mimarlık eserlerine vurgu yapan, çocuklar için bilgilendirici ve ebeveynlerin de çocuklarıyla birlikte etkin zaman geçirebilecekleri Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Örnekleri Maket Yapım Atölyesi 26 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde Beyoğlu İBB Cumhuriyet Müzesi’nde düzenlenecek. Çocukların hem öğrenip hem eğleneceği, Atatürk’ün İzinde İstanbul Haritası Atölyesi İBB Cumhuriyet Müzesi’nde 26 ve 27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Küçük Rehberler Cumhuriyet’in İzinde; İBB Turizm tarafından düzenlenen, İBB Atatürk Müzesi, İBB Cumhuriyet Müzesi ve İBB Beyoğlu Sineması rotasında düzenlenecek olan gezi ile çocuklara Cumhuriyet’in önemi, dönemin önemli eserleri ve gezilecek olan yerler hakkında detaylı bilgiler aktarılacak. Çocuklar hem gezerek hem de rehberlerden öğrendikleri bilgiler eşliğinde İstanbul’un tarihini öğrenecekler. Bu geziler iki grup halinde 26 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde 7 yaş ve üzeri çocuklar için düzenlenecek.

“İSTANBUL: İŞGAL VE ZAFER” BELGESELİ“ GÖSTERİLECEK

İBB Miras Belgesel tarafından İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı anısına hazırlanan “İstanbul: İşgal ve Zafer” belgeseli Cumhuriyet haftasında gösterilecek. Özel fotoğraf, belge ve görüntülerin yer aldığı belgesel gösterimi 27 Ekim’de Başakşehir Sular Vadisi’nde, 28 Ekim’de Sultanbeyli Kent Merkezi’nde gösterilecek.

Cumhuriyet haftasında her yaştan İstanbullunun hayranlık duyduğu Eypio ve Edip Akbayram 27 Ekim’de Başakşehir Sular Vadisi’nde, Koliva ve Onur Akın da 28 Ekim’de Sultanbeyli Kent Meydanı’nda sevenlerine müzik şöleni yaşatacak. Şehir Tiyatroları’nın Cumhuriyet’in 100. yılında sahnelediği “Bu Memleket Bizim” oyununda Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran oyuncularla çocukları bir araya getirerek Cumhuriyet değerlerini benimsetmek, cumhuriyet kazanımları üzerinde sohbet etmek amacıyla gerçekleştirilecek söyleşiler 3 ayrı kütüphane 3 ayrı sanatçıyla gerçekleştirilecek. 28 Ekim’de Eyüp Sultan Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi’nde Rozet Hubeş ile Söyleşi, Sancaktepe Yaşar Kemal Kütüphanesi’nde Serdar Orçin ile Söyleşi ve Beyoğlu Peyami Safa Kütüphanesi’nde Eraslan Sağlam ile söyleşi gerçekleştirilecek.

CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL SERGİ

Enstitü İstanbul İSMEK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir sergi düzenleyecek. Enstitü İstanbul İSMEK Bahçelievler Grafik ve Teknik Tasarım Okulu’nda yer alacak "Cumhuriyet’in İzinde Grafik Sanatlar" sergisinde; Atatürk portreleri, afiş tasarımları, grafik illüstrasyonlar, üç boyutlu tasarımlar ve Cumhuriyet’ten izler taşıyan yaratıcı pek çok eser sanatseverlerle buluşacak. İstanbullular, Enstitü İstanbul İSMEK Grafik ve Teknik Tasarım Okulu katılımcılarının eserlerinin yer aldığı sergiyi 24 Ekim ve 20 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul Senin uygulaması üzerinden oluşturulacak ücretsiz bilet ile ziyaret edilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü, özel gereksinimli bireyler eğitim merkezlerinde (ÖZGEM) hazırlanan resim sergisi, şiir okuma, defile, ritim çalışması, koro olarak Atatürk şarkısı, parkur gösterisi, vals gösterisi ile öğrencilerle dolu dolu Cumhuriyet Bayramı kutlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü İBB Çocuk olarak 29 Ekim’de Mevlanakapı Kara Surları’nda çocukların katılımıyla gerçekleştirilecek sanat atölyeleri, yaratıcı etkinlikler ve palyaço gösterileri ile bayram coşkusu yaşanacak. Etkinlikler sırasında çocuklara, Cumhuriyetin değerlerini vurgulayan temalar çerçevesinde eğitici ve eğlenceli bir program sunulacak. Ayrıca, her çocuğa uçurtma hediye edilerek, aileleriyle birlikte açık alanda uçurtma uçurma aktivitesi düzenlenecek ve bu sayede ailelerin de katılımıyla bayramın birlik ve beraberlik ruhu pekişecek.

29 Ekim’de Artistanbul Feshane ve Cendere Sanat Müzesi’nde Atatürk ve Cumhuriyet Atölyesi gerçekleştirilecek. Çocuklara Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Cumhuriyetin kuruluş süreci, Atatürk’ün ilke ve inkılapları ile Cumhuriyet değerleri interaktif bir şekilde anlatılacak. Atölye, çocukların bu değerleri daha iyi kavrayabilmeleri için yaratıcı drama, resim ve hikaye anlatımı gibi uygulamalı etkinliklerle desteklenecek. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde bayram kutlamaları hafta boyunca gerçekleşecek. Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca çocukların katılımlarıyla Atatürk’ü anma, şiir okuma, çeşitli sanat teknikleriyle Türk Bayrağı oluşturma, kolaj hazırlama, rozet ve taç oluşturma etkinlikleri düzenlenecek. Merkezlerde sınıflar, koridorlar ve bahçeler çocukların yapacağı bayrak süslemeleri ile donatılarak bayram için hazırlıklar gerçekleşecek, merkez ortak alanında “Cumhuriyet” panoları oluşturulacak. Çocuklar merkezin ortak alanlarında hazırladıkları pankartlar ile Cumhuriyet temalı şarkılar eşliğinde yürüyüşler gerçekleştirecek.

Müze Gazhane’de hem tarihsel söyleşiler hem de müzik dinletileriyle Cumhuriyet'in kuruluşuna dair özel anlar yaşanacak. Dijital Deneyim Müzesi’nde teknoloji meraklıları için yapay zeka ve robotik kodlama atölyeleri düzenlenirken, Miniatürk’te çocuklar için eğlenceli konserler ve atölyeler yer alacak. Şerefiye ve Yerebatan Sarnıcı’nda ise Atatürk'ün sevdiği şarkılarla duygusal anlar yaşatılacak, Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde ise Atatürk ve Kuvayı Milliye özelinde bir sergi ziyaretçilere açılacak. Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt olunarak etkinliklere katılım sağlanabilecek. Ayrıca, İstanbul Kitapçısı şubelerinde 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet Bayramı’na özel seçili yayınlarda yüzde 25 indirim uygulanacak.

BAYRAM NEDENİYLE DÜZENLENECEK DİĞER ETKİNLİKLER İSE ŞÖYLE:

Müze Gazhane: 25 Ekim Cuma 18.00 Söyleşi - Cumhuriyet'in Kuruluş Hikayesi - Ahmet Kuyaş, Moderatör: Mesut Varlık (Q Deck) 20.00 Konser - Bedük (Meydan)

26 Ekim Cumartesi 18.00 Söyleşi - Bilinmeyen Yönleriyle Cumhuriyet'in İlanı - Emrah Safa Gürkan (Q Deck) 20.00 Konser - Tarık Sezer Orkestrası ve Konukları (Meydan)

27 Ekim Pazar 14.00 Cumhuriyet Balosu Dans Gösterisi (Meydan)

20.00 Sinema - Atatürk 1881 – 1919 - 1. Film (Meydan)

28 Ekim Pazartesi 16.00 Söyleşi - Cumhuriyet ve Kadın - Pelin Batu & Sinan Meydan (Q Deck) 19.00 Konser - Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar - Gramofon (Meydan)20.00 Sinema - Atatürk 1881 - 1919 - 2. Film (Meydan)

29 Ekim Salı 12.00 - 17.00 (Meydan)Yüz Boyama Atölyesi Sosis Balon Atölyesi Ay Yıldız Rüzgar Gülü Atölyesi Ay Yıldız Kum BoyamaMC Show ve Yarışmaları12.00 Zumba Kids (Meydan)

12.45 Konser -29 Ekim Korteji (Meydan) 13.15 Jonglör Gösterisi (Meydan) 13.30 Çocuklar için Kitaptan Dramaya Atölyesi (5-9 Yaş) (T Atölye)1 4.00 Gösteri - 29 Ekim Korteji Meydan 14.15 Gösteri - Ormanlar Kralı Aslan Tiyatrosu (Meydan) 15.00 Çocuklar için Ritim Atölyesi (7-12 Yaş) (T Atölye) 15.15 Gösteri - 29 Ekim Korteji (Meydan) 15.45 Gösteri - Bubble Show (Meydan) 16.30 Gösteri - Zumba Kids (Meydan)

Dijital deneyim müzesi: 26 Ekim CumartesiYapay Zeka ile Atatürk ve Cumhuriyet Temalı Hikâye Yazılımı Atölyesi 1. seans: 11.002. seans: 13.00 Robotik Kodlama Atölyesi 1. seans: 11.00 2. seans: 13.00

Miniatürk: 27 Ekim Pazar 14.00 Beşiktaş Çocuk Korosu Konseri 14.25 Çocuk Atölyesi

Şerefiye Sarnıcı: 28 Ekim Pazartesi20.00 Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar (Konser)

Yerebatan Sarnıcı: 29 Ekim Salı20.00 İstanbul Korosu - Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar (Konser)

Panaroma 1453 Tarih Müzesi: 29 Ekim Salı Mehmet Akkaya: Atatürk ve Kuvayı Milliye (sergi)

Açıklamaya göre, müzelerde gerçekleşen etkinliklere katılmak için Radar Türkiye üzerinden kayıt olunması gerekiyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel İstanbul Kitapçısı şubelerindeki seçili yayınlarda da 28 Ekim-3 Kasım arasında yüzde 25 indirim uygulanacak.