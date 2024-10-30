Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Sergisi Denizli’de

Açık Holding’in Cumhuriyet’in 100. yılına armağan olarak hazırladığı ve yazar Özlem Özdemir’in küratörlüğünü yaptığı sergi, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana kadınların özgürleşme sürecini gerçek örneklerle ortaya koyarak büyüleyici bir öykü anlatıyor. 28 Ekim Pazartesi günü açılan sergi, kadınların yaşamın her alanındaki rolünü ve katkılarını ön plana çıkarıyor.

İLHAM OLAN KADINLAR

İlham beklemeyen, ilham olan kadınların mücadele dolu hikâyelerini ve Cumhuriyet'in kazanımlarını gözler önüne sererek, tarihe ışık tutan sergi; sadece bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana kadınların varoluş mücadelesinin önemli bir belgesi olma niteliği taşıyor. Atatürk’ün kadına bakışı ve Türk kadınlarının haklarını kazanma sürecinin anlatıldığı sergi, yeni nesillere ilham vermesiyle dikkat çekiyor.

Kadınların toplumsal hayata katılımı için verilen mücadeleyi ve elde edilen kazanımları aktararak tarih bilincini güçlendiren “Cumhuriyet'in Öncü Kadınları” sergisi, bilinen isimlerin yanı sıra tarihin tozlu sayfalarında kalmış birçok öncü kadının hikâyesini gün yüzüne çıkarıyor. Fotoğraflar, sanat eserleri ve biyografiler aracılığıyla sanatın gücüyle toplumsal bilinç oluşturmayı hedefliyor. Kadınların yaşadığı zorlukları, elde ettikleri başarıları ve geleceğe dair umutlarını anlatıyor.

DENİZLİ, SANATI VE TARİHİ KUCAKLAYAN BİR ŞEHİR

Cumhuriyet'in Öncü Kadınları sergisinin kadınların sosyal hayata katılımını destekleyen bir şehir olan tanınan Denizli’de gerçekleşmesi, kadın dostu bir şehir olma özelliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Aynı zamanda Merkezefendi Belediyesi’nin kadın belediye başkanı Şeniz Doğan’ın desteklediği 'Cumhuriyet'in Öncü Kadınları' sergisi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı da amaçlıyor. Serginin ilk bölümünde Atatürk’ün kadına bakışı ve Türk kadınlarının haklarını kazanma süreci anlatılırken, tarihe ışık tutan bir sanat yolculuğu deneyimi sunuluyor. İkinci bölümünde ise küratör Özlem Özdemir'in kaleme aldığı biyografilerle bütünleştirilen 20 öncü kadına yer veriliyor. İlk kadın tarih profesörü Ayşe Afet İnan, ilk kadın gravür sanatçısı ve ressam Aliye Berger, ilk kadın fizikçilerden Belkıs Antel Özdoğan, ilk kadın mimar Prof. Dr. Leman Cevat Tomsu ve Cumhuriyet ile sahneye çıkan ilk Müslüman kadın Bedia Şekip Muvahhit gibi farklı meslek dallarında ilkleri başaran 20 kadının ilham verici çalışmaları sergide yer alıyor. Serginin son bölümünde ise dünden bugüne bazıları bugün de aramızda olan 100 kadının adları anılarak bir saygı duruşunda bulunuluyor.

“Cumhuriyet'in Öncü Kadınları” sergisinin tarihi bilgilerinizi zenginleştirmenin yanı sıra yeni nesillere ilham verdiğine de dikkat çeken küratör Özlem Özdemir, “Bu serginin Anadolu’da dolaşması, 7'den 77'ye herkese ulaşması en büyük arzularımdandı. Bu arzumun hayata geçmesinde projeyi sahiplenmeye devam eden Açık Holding'e ve sergiyi öğrendiği an hemşerileriyle buluşturmak isteyen Merkezefendi Belediyesi Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Denizli gibi kültürel etkinlikleriyle Cumhuriyetin değerlerinin yayılmasında rol oynayan bir şehirde sanatseverlerle buluşan “Cumhuriyet'in Öncü Kadınları” sergisini 6 Kasım’a kadar Denizli Merkezefendi Belediyesi'ndeki kültür merkezinde ziyaret edebilirsiniz.