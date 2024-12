Cumhuriyetle yaşıt Türk devi icradan satılık. 35 ülkeye ihracat yapıyordu

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Türkiye’nin köklü iplik markalarından İpliksan, 1932 yılında Mehmet Gürkan tarafından kuruldu. Ancak tarihî geçmişine rağmen şirket, bu kez zorlu bir dönemeçten geçiyor. Isparta İcra Dairesi, alacaklıların başvurusu üzerine İpliksan’ın tüm taşınmazlarını satışa çıkarma kararı aldı. Şirketin bugüne kadar inşa ettiği büyük üretim tesisleri, 377 milyon lira muhammen bedel ile açık artırmaya sunulacak.

MARKALARI DA SATIŞTA

İpliksan’ın 24 Ağustos’ta satışa sunulan üretim tesisleri için belirlenen bedel 194 milyon TL olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, şirketin tescil ettiği 15 markası da satışa çıkacak. Bu markalar arasında İpliksan, Simli Zincir By Bravo, Penguen By Bravo, Sembol By Bravo gibi pek çok bilinen isim yer alıyor.

11 Şubat 2025’te yapılacak olan açık artırmada, markalar için toplam 2 milyon 950 bin TL muhammen bedel belirlendi. Eğer ilk satışta alıcı bulunmazsa, ikinci bir satış 18 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Şirket, bilirkişiler tarafından belirlenen değerleme raporlarına itirazda bulunsa da bu itirazlar kabul edilmedi. İpliksan AŞ, bir dizi dava ve alacaklıların talepleri neticesinde, markalarını satışa sunma kararı aldı. Markalar topluca satılacak, böylece İpliksan’ın adını taşıyan pek çok tescilli ürün ve marka yeni sahiplerine kavuşacak.

BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ VAR

İpliksan, yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da oldukça tanınan bir markadır. Özellikle "Bravo" markasıyla, 35 farklı ülkeye ihracat yapan şirket, Batı Akdeniz Bölgesi’nde dört kez üst üste ihracat birinciliği ödülü kazanmıştı. Ayrıca, şirketin kurucusu Mehmet Gürkan, sosyal sorumluluk projeleri ile büyük takdir topladı ve TBMM tarafından “Üstün Hizmet Madalyası” ile ödüllendirildi.

İpliksan, 50 bin metrekarelik kampüsünde yılda ortalama 800 kişiye istihdam sağlıyordu. Şirket, kurucusu Gürkan’ın gençlere yönelik projeleri sayesinde büyük bir sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etti. Bu projeler, Türkiye'nin istihdam kapasitesine önemli katkılar sağladı ve pek çok gencin iş hayatına adım atmasına olanak tanıdı.

Şirketin satışa çıkarılmasından sonra, İpliksan’ın geleceği belirsizliğe sürüklenmiş durumda. Özellikle markaların satılması ve üretim tesislerinin alıcı bulması, şirketin geleceği açısından önemli bir dönemeç olacak. Türkiye’nin büyük iplik üreticilerinden birinin böyle bir durumda olması, sektördeki diğer oyuncuları da derinden etkileyecek.