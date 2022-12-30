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Cumhuriyet Gazetesi'nde görevden alındığı iddia edilen Kızılyalın: Görevimin başındayım

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın'ın görevden alındığı ileri sürülürken Yeniçağ’ın ulaştığı Kızılyalın, "Görevimin başındayım" dedi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 12:15
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Cumhuriyet'te görevden alındığı iddia edilen Arif Kızılyalın: Görevimin başındayım

Cumhuriyet Gazetesi'nde görevden alındığı iddia edilen Kızılyalın: Görevimin başındayım
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Geçen yıl, Cumhuriyet Gazetesi’nde başlayan tartışmaların ardından Aykut Küçükkaya, genel yayın yönetmenliği görevinden istifa etmişti. Küçükkaya’nın istifası ile boşalan koltuğa, gazeteyi yöneten vakfın kararıyla; gazetenin spor bölümünde çalışan ve köşe yazarı olan Arif Kızılyalın getirilmişti.

Kızılyalın’ın görevden alındığı iddia edildi. Yeniçağ’ın ulaştığı Kızılyalın, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve görevinin başında olduğunu söyledi.

Öte yandan her ne kadar ayrılık yaşanmasa da Yeniçağ’ın edindiği bilgiye göre, Tuncay Mollaveisoglu ile Ferda Öngün’ün ismi genel yayın yönetmenliği koltuğu için geçiyor.
 

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